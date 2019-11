Frankfurter Rundschau

Frankfurter Rundschau: Beendet die Gewalt

Frankfurt (ots)

Leider dreht sich die Gewaltspirale in Hongkong immer schneller. Und kaum jemand kann oder will die Eskalation stoppen. Nachdem die Stadtregierung den Widerstand zunächst unterschätzte und anschließend hoffte, die Demonstranten zu beschwichtigen, indem sie ihnen ein ganz klein wenig entgegen kommt, setzt sie nun darauf, den Protest zu kriminalisieren. Den sogenannten Sicherheitskräften liefert eine kleine Gruppe von Randalierern mit ihren Provokationen auch noch Argumente. Dieser Teil des Protests konterkariert die ursprünglichen Ziele der überwiegend friedlichen Demonstranten. Sie gingen friedlich für Freiheit und Wohlstand auf die Straße. Diese Ziele sind nun durch die Polarisierung gefährdet. So wollen die ersten Firmen die chinesischen Sonderverwaltungszone verlassen. Und Peking wird nur einlenken, wenn der Widerstand friedlich bleibt. Gerade deshalb müssen vor allem Demonstranten den Konflikt deeskalieren. Für sie ist der friedliche Dialog und ein Kompromiss der einzige Ausweg.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell