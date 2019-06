Frankfurter Rundschau

Frankfurter Rundschau: Hohle Parolen

Am Freitag ist Thorsten Schäfer-Gümbel "erschrocken", wie er auf Twitter bekannte. Und zwar erstens wegen des Titels zu seinem Interview im "Tagesspiegel" und zweitens über die Kritik an seinen Äußerungen. Aber warum nicht über sich selbst? Die Überschrift war ein korrektes Zitat ("Den Grünen ist die soziale Frage schnurzegal"), zumindest in der Online-Version. Und dass "TSG" diesen Vorwurf auch noch mit einem AfD-Vergleich verband, setzte dem ganzen nur die Krone auf. Es gibt Gründe, die Sozialpolitik der Grünen unzureichend zu finden. Aber "schnurzegal"? Solche Parolen können nur nach hinten losgehen, weil jeder weiß, dass sie so pauschal nicht stimmen.

