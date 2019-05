Frankfurter Rundschau

Frankfurter Rundschau: Hilfe von außen

Nicht nur Pech und Pannen haben für den Niedergang der Deutschen Bank gesorgt. Die Ursache für den Absturz aus den Top 100 liegen tiefer. Da spielen ein fragwürdiger Corpsgeist, eine elitäre Mentalität und Selbstüberschätzung eine wichtige Rolle. Das alles kippt in Realitätsverlust um - ein Investmentbanker kann nur schwer akzeptieren, dass er ein Loser geworden ist. Zu verantworten hat dies der Aufsichtsrat. Er ist auch verantwortlich dafür, dass das Institut in krumme Geschäfte verwickelt ist. Betrügereien von Investmentbankern sind zwar nicht leicht zu durchschauen. Man muss aber hinschauen wollen. Es braucht viel Mut und vor allem glaubwürdige und integre Managerinnen und Manager an der Spitze des Instituts. Am besten welche, die von außen kommen. Sie stünden nicht im Verdacht, mit ihrem Handeln eigene Fehler aus der Vergangenheit kaschieren zu wollen.

