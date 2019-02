Frankfurter Rundschau

Frankfurter Rundschau: Pressestimme zu Rentnerarmut

Frankfurt (ots)

Die Frankfurter Rundschau kommentiert die Statistik zu Armut bei Rentnern:

Armut ist kein beliebtes Wort. Schon gar nicht in der Politik. Allenfalls in Verbindung mit dem Wort "drohend" nehmen die Regierenden den Begriff gern in den Mund, verbunden mit dem Versprechen, gegen die "drohende" Armut etwas zu tun. Diese Scheu schlägt offenbar bis in die offiziellen Statistiken durch. Es mussten erst ein engagierter Forscher und ein Politiker der Linken kommen, damit die tatsächliche Zahl der Armutsgefährdeten in dieser Gruppe bekannt wurde. Dass niemand sich seine Armut ansehen lassen will, ist absolut verständlich. Wenn aber Armut in der öffentlichen Debatte unsichtbar gemacht wird, ist das blamabel für ein reiches Land. Natürlich muss darüber geredet werden. Oder wollen wir Armut als quasi-natürlichen Preis für den steigenden Wohlstand der Besserverdienenden hinnehmen?

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3989

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell