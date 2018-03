Frankfurter Rundschau: Eigentliche Aufgabe kommt noch

Frankfurt (ots) - Die Erstellung der Ministerliste mag - wegen des gelegentlich lähmenden Regionalproporzes in der SPD - kompliziert gewesen sein. Doch die eigentlichen Aufgaben kommen erst noch: Hat die Partei Antworten auf Globalisierung und Digitalisierung zu bieten, die der Mittelschicht die Abstiegsängste nehmen? Wie wird sie wieder als Volkspartei der linken Mitte erkennbar? Und: Meint die Partei es mit dem Anspruch der eigenen Erneuerung ernst - oder hat sich das jetzt schon wieder erledigt, wo Ministerposten und Mandate gesichert sind? Nahles und Scholz dürfen jetzt in der Aufstellung spielen, die sie wollen. Damit liegt dann auch die Verantwortung für Gelingen und Scheitern allein bei ihnen. Das ist eine Klarheit, die der SPD guttut in Zeiten, in denen für sie sonst so ziemlich alles unklar ist. Es ist mutig und klug, dass Nahles und Scholz sich gegen Gabriel entschieden haben. Jetzt müssen die beiden liefern.

