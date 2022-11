American Pistachio Growers

Neue Studie: Pistazien sind reich an Antioxidantien

Fresno / Kalifornien (ots)

Nahrungsmittel mit einem hohen Gehalt an Antioxidantien werden immer wieder als Teil eines gesunden Lebensstils empfohlen. Neue Untersuchungen deuten darauf hin, dass eine Ernährung mit einem hohen Anteil an Antioxidantien auch dazu beitragen kann, das Sterberisiko zu verringern.[1] Einzelne Obst- und Gemüsesorten gelten als Nahrungsmittel mit hohem Gehalt an Antioxidantien. Eine kürzlich im Fachblatt Nutrients veröffentlichte Studie der Cornell University lieferte neue Erkenntnisse.[2] Pistazien haben eine sehr hohe antioxidative Kapazität, und zwar eine der höchsten, gemessen an den Werten aus der Untersuchung vieler Nahrungsmittel, die allgemein für ihre antioxidative Kapazität bekannt sind, wie Blaubeeren, Granatäpfel, Kirschen und Rote Bete.[3], [4], [5]

Die Forscher der Cornell University wollten den potenziellen Mechanismus besser verstehen, der zu den gesundheitlichen Vorteilen führt, mit denen Pistazien in aktuellen Studien in Verbindung gebracht wurden. Sie haben Pistazien untersucht, um Folgendes zu bestimmen:

Die Zusammensetzung der sekundären Pflanzenstoffe von Pistazien - Verbindungen in Pflanzen, die helfen können, das Risiko chronischer Erkrankungen zu senken und die normale Funktion des Körpers aufrechtzuerhalten.

Die antioxidative Kraft von Pistazien.

Ob Pistazienextrakte unter Laborbedingungen helfen können, das Wachstum von Tumorzellen (Brust-, Leber- und Dickdarmkrebszellen) zu verhindern.

Die Forscher haben zur Messung des antioxidativen Potenzials von Pistazien zwei verschiedene Methoden angewendet - Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC, Fähigkeit zum Abfangen von Sauerstoffradikalen) und Cellular Antioxidant Activity (CAA, zelluläre antioxidative Aktivität) - und haben herausgefunden, dass Pistazien sehr hohe antioxidative Aktivitäten aufweisen.

"Wir waren begeistert zu sehen, dass die antioxidative Kapazität von Pistazien in unserer Studie so hoch ausfiel", sagt Dr. Rui Hai Liu, Professor für Food Science an der Cornell University. "Wenn wir die Werte mit denen anderer gängiger antioxidativer Nahrungsmittel vergleichen, die mit derselben Methode untersucht wurden, stellen wir fest, dass die antioxidative Aktivität von Pistazien höher ist als die von Nahrungsmitteln, die üblicherweise als besonders reich an Antioxidantien gelten, wie Blaubeeren, Kirschen und Rote Bete.2, 3, 4, 5 Wir nehmen an, dass die hohe antioxidative Aktivität von Pistazien durch die einzigartigen

Verbindungen in Pistazien wie Vitamin E, Karotinoide, Phenole und Flavonoide bedingt ist. Die Kombination oder Interaktion dieser förderlichen Antioxidantien, bioaktiven Verbindungen, mit anderen in Pistazien enthaltenen Nährstoffen trägt vermutlich zu den vielen gesundheitlichen Vorteilen bei, die in den letzten Jahren bei Studien zu Pistazien festgestellt wurden."

Der normale alltägliche Stoffwechsel - vom Essen, Atmen und Sport treiben bis hin zu den Giftstoffen, denen wir in der Umwelt begegnen - kann freie Radikale im Körper erzeugen. Freie Radikale greifen gesunde Körperzellen an und man geht davon aus, dass diese Schädigung zu Entzündungen und Alterung sowie zu chronischen Erkrankungen wie Herzkrankheiten und Krebs beiträgt. Mediziner empfehlen die Aufnahme von Antioxidantien über die Nahrung, um den Schutz gesunder Körperzellen vor Schädigungen durch freie Radikale zu unterstützen.[6], [7]

Weitere Ergebnisse der Studie:

Pistazien enthalten eine Vielzahl wichtiger sekundärer Pflanzenstoffe wie verschiedene Mitglieder der Vitamin-E-Familie (Beta-Tocopherol und Gamma-Tocopherol), Carotinoide (Lutein, Zeaxanthin und Beta-Karotin), Phenole und Flavonoide.

Die Messungen mittels ORAC und CAA ergaben beide hohe antioxidative Aktivitäten für Pistazien.2 CAA misst die antioxidative Aktivität in den Zellen - wie die Zellen die Antioxidantien aufnehmen oder absorbieren - und ist eine physiologisch relevantere Untersuchung, die im Gegensatz zu den chemischen Antioxidantien-Untersuchungen berücksichtigt, was im menschlichen Körper geschehen könnte.3

Extrakte der sekundären Pflanzenstoffe aus Pistazien zeigten in vitro potente proliferationshemmende Aktivitäten gegen menschliche Brust-, Leber- und Dickdarmkrebszellen mit außerordentlich hoher Aktivität gegen menschliche Brustkrebszellen. Extrakte der sekundären Pflanzenstoffe aus Pistazien hemmten nachweislich das Krebswachstum in allen drei Krebszellen (Brust, Leber und Dickdarm), ohne Zytotoxizität der Zellen zu verursachen. Die Forscher berichteten, dass dieser Bereich der Studie weiterer Untersuchungen bedarf, um festzustellen, wie Pistazienextrakte die in dieser Studie beobachtete Hemmung des Wachstums von Krebszellen bewirken. Interessanterweise zeigen Populationsstudien einen Zusammenhang zwischen häufigem Verzehr von Nüssen und dem reduzierten Risiko für bestimmte Krebsarten.[8], [9]

"Die gesundheitlichen Vorteile von Pistazien werden seit 20 Jahren untersucht und es ist spannend, die spezifische Zusammensetzung von Pistazien genauer zu untersuchen, die möglicherweise zur allgemeinen Gesundheit beiträgt", erklärt Amber Wilson, MS, RD, Director of Nutrition Research and Communication für American Pistachio Growers. "Die Ergebnisse dieser Studie bestätigen das hohe antioxidative Potenzial von Pistazien. Das

Sind gute Nachrichten für Menschen, die mehr Nahrungsmittel mit hohem Gehalt an Antioxidantien zu sich nehmen möchten."

Die in der Cornell-Studie verwendeten Pistazien wurden in Kalifornien angebaut und haben ein anderes Nährwertprofil als in anderen Ländern angebaute Pistazien.

Die in den USA angebauten Pistazien sind auch eine pflanzliche Quelle für hochwertiges Protein. Eine Portion Pistazien (28 g oder 49 Kerne) ist ein hervorragender Kupferlieferant und eine gute Quelle für Protein, Ballaststoffe, Vitamin B6, Phosphor und Thiamin.

Die meisten Menschen wissen, dass Antioxidantien gesundheitsfördernd sind, aber viele wissen nicht genau, wie Antioxidantien im Körper wirken. Ein Informationsvideo zu Antioxidantien und ein Kompendium der weltweiten Forschung finden Sie unter AmericanPistachios.de.

Über American Pistachio Growers

American Pistachio Growers (APG) sind ein freiwilliger Zusammenschluss von mehr als 865 Anbaubetrieben, Verarbeitungsbetrieben und Branchenakteuren in Kalifornien, Arizona und New Mexico.

