Service-Test: kreuzfahrten.de ist Sieger für Telefon-Kundendienst im Tourismus 2019

kreuzfahrten.de bietet mit den besten Kundendienst am Telefon in der Tourismusbranche. Das ist das Ergebnis des aktuellen Service-Tests der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) aus Berlin. Das Institut hat mehrere Branchen auf Servicequalität im Internet stationär und am Telefon getestet. In der Branche Mobilität und Tourismus erhielt kreuzfahrten.de den Award in der Kategorie Kundendienst Telefon.

Laut der Gesellschaft für Verbraucherstudien wurden die Preisträger in den Kategorien Filial-Service, Beratung vor Ort, Kundendienst, Lieferservice und Internetauftritt ermittelt. Neben einer branchenübergreifenden Gesamtwertung wurden die Segmente Finanzen und Versicherungen, Mobilität und Tourismus, Wohnen und Leben, E-Commerce, Gesundheit und Energie separat ausgewiesen. Beim Kundendienst am Telefon zählt kreuzfahrten.de sowohl im Gesamtranking wie auch im Branchensegment Mobilität und Tourismus zu den Preisträgern. "Wieder einmal hat ein Test den Kundendienst von kreuzfahrten.de ausgezeichnet. Das ist ein großes Kompliment an unsere Mitarbeiter", sagte Christine Fäth-Schubert, Geschäftsführerin von kreuzfahrten.de.

Die Nees-Reisen AG hat sich seit 2002 als unabhängiger Spezialist auf Kreuzfahrten konzentriert. Mit mehr als 35.000 Reisenden in 2018 ist Nees einer der größten Vermittler von Kreuzfahrten im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen verkauft in mehreren Sprachen ausschließlich Kreuzfahrten und damit verbundene Zusatzleistungen. Rund 20.000 Kreuzfahrten mit etwa 50 Reedereien und Veranstalter für Hochsee- und Flusskreuzfahrten können gebucht werden. Davon sind zahlreiche Reedereien mittels direkter Schnittstellen an die Datenbank von Nees-Reisen angebunden. Zudem ist Nees-Reisen Partner von Miles & More, hier können Prämienmeilen gesammelt und eingelöst werden. Ein mit Reise-Profis besetztes Service-Center, eine IATA-Agentur zur Buchung von Flügen und kostenlose Service-Nummern (0800) in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehören zu den Dienstleistungen des Familienunternehmens.

