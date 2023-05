Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V. (aba)

Dr. Georg Thurnes als Vorsitzender der aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V., Berlin, bestätigt

Berlin (ots)

Dr. Georg Thurnes wurde am 16. Mai in Berlin im Rahmen der 85. Jahrestagung der aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V., Berlin, als Vorsitzender des Vorstandes wiedergewählt. Georg Thurnes, unabhängiger Berater für betriebliche Altersversorgung und Aktuar, ist seit 2019 Vorsitzender der aba, dem Vorstand gehört der promovierte Wirtschaftsmathematiker seit 2008 an, seit 2011 als stellvertretender Vorsitzender. Ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt wurden seine beiden Stellvertreter Dirk Jargstorff (in beruflicher Funktion u.a. Senior Vice President Betriebliche Versorgungsleistungen, Vorstandsvorsitzender Bosch Pensionsfonds AG) und Dr. Claudia Picker (in beruflicher Funktion u.a. Head of Local Experts HR Germany, Bayer AG und stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Bayer-Pensionskasse VVaG). Dirk Jargstorff gehört dem aba-Vorstand seit 2017 an, er bekleidet seit 2019 das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden und ist Leiter der Fachvereinigung Pensionsfonds, Dr. Claudia Picker wurde 2016 in den aba-Vorstand gewählt und ist seit 2022 stellvertretende Vorsitzende.

Aus dem 17-köpfigen aba-Vorstand ist Dr. Reiner Schwinger (Geschäftsführer der Willis Towers Watson GmbH, Head of Northern Europe Region, Germany & Austria) ausgeschieden. Er gehörte dem aba-Vorstand seit 2011 an.

Neu im Vorstand ist Hanne Borst (Mitglied der Geschäftsführung der Willis Towers Watson GmbH und Head of Retirement Germany). Sie ist seit 2022 Mitglied der aba-Fachvereinigungsleitung Mathematische Sachverständige.

Der aba-Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

Dr. Helmut ADEN (BVV, Berlin)

Gregor ASSHOFF (ZVK des Baugewerbes AG - SOKA-BAU -, Wiesbaden)

Hanne BORST (Willis Towers Watson GmbH, Frankfurt)

Dr. Marko BRAMBACH (Pensions-Sicherungs-Verein VVaG, Köln)

Dr. Heinke CONRADS (Allianz Lebensversicherungs-AG, Stuttgart)

Dr. Dietmar DROSTE (E.ON SE, Essen)

Dirk JARGSTORFF (Robert Bosch GmbH, Stuttgart)

Dr. Henriette MEISSNER (Stuttgarter Vorsorge Management GmbH, Stuttgart)

Beate PETRY (BASF SE, Ludwigshafen)

Stefan OECKING (Mercer, Frankfurt

Dr. Claudia PICKER (Bayer AG, Leverkusen)

Jürgen RINGS (Pensionskasse der Mitarbeiter der Hoechst-Gruppe VVaG, Frankfurt/M.)

Angelika STEIN-HOMBERG (Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, Karlsruhe)

Klaus STÜRMER (AKA e.V., München)

Johannes TESLAU (Volkswagen AG, Wolfsburg)

Dr. Georg THURNES (ThurnesbAV GmbH, Unterhaching)

Carsten VELTEN (Deutsche Telekom AG, Bonn)

Die aba ist der deutsche Fachverband für alle Fragen der betrieblichen Altersversorgung in der Privatwirtschaft und dem Öffentlichen Dienst. Sie ist parteipolitisch neutral und setzt sich seit nunmehr 85 Jahren unabhängig vom jeweiligen Durchführungsweg für den Bestand und Ausbau der betrieblichen Altersversorgung in der Privatwirtschaft und im Öffentlichen Dienst ein.

