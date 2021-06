ROSE Bikes GmbH

Rose Bikes launcht das Backroad+

Das Next-Generation-E-Bike Backroad+ überzeugt mit unendlicher Vielseitigkeit

Bild-Infos

Download

Bocholt (ots)

Ein Name, unendliche Möglichkeiten. Mit der Präsentation des E-Gravelbikes BACKROAD+ elektrifiziert Rose Bikes nicht nur ihr beliebtestes Rad, sondern auf einen Schlag gleich vier Kategorien: Gravel, Urban, Fitness und Reise. Jedes BACKROAD+ Modell ist ein Gestaltwandler, einsatzfähig in vielen Gebieten und dennoch perfekt ausgerichtet und maßgeschneidert für einen ganz bestimmten Zweck - der ideale Begleiter für spontane Offroad-Abenteuer, mehr Flexibilität im Alltag, den sportlichen Ausgleich oder das lang geplante Bikepacking-Erlebnis.

Selbst beim Anheben des elektrifizierten Gravelbikes der Marke ROSE kommen dem Betrachter Zweifel, denn trotz des Motors und der gesamten Ausstattung wiegen die neuen BACKROAD+ Modelle zwischen 14 und 17 Kilogramm und sind damit echte Leichtgewichte unter den E-Bikes.Wie angekündigt läutet ROSE Bikes mit der Präsentation des BACKROAD+ eine neue Generation von E-Bikes ein. Denn ab sofort erhält jedes elektrifizierte ROSE Bike den Zusatz "+" und identifiziert sich damit selbst.

Bei allen fünf Modellen des neuen Multitalents BACKROAD+ liegt der Fokus auf einem funktionalen Industriedesign mit maximaler Integration der Komponenten bei maximaler Performance. Das Carbon-E-Bike ermöglicht dank ausbalancierter Geometrie, massig Sitzkomfort und einer Reifenfreiheit bis zu 50 Millimeter jederzeit ein angenehmes Fahrgefühl, egal ob als Drop- oder Flatbar-Modell.

Angetrieben wird das Power-Wunder dazu vom neuen, gerade einmal 2,6 Kilogramm leichten Shimano EP8 Motor, der formschlüssig in das Rahmenkonzept integriert ist und mit einem maximalen Drehmoment von 85 Newtonmetern auftrumpft. Die Leistung lässt sich easy per Smartphone-App auf die Präferenzen der Fahrerin oder des Fahrers voreinstellen und es kommen zwei Display-Varianten mit je drei Unterstützungsmodi zum Einsatz: Eco, Trail und Boost. Im Eco-Modus unterstützt der Shimano EP8 Motor mit seiner Akku-Kapazität von 360 Wattstunden bis zu 100 Kilometer.

Freedom. Electrified.

Das BACKROAD+ Gravel gibt es in zwei unterschiedlichen Ausstattungen, jeweils mit Dropbar (Rennlenker) und zahlreichen Anschraubpunkten für Taschen, Flaschenhalter und Co. Die GRX 600 Variante für 4.699 Euro ist zuverlässig für jede Herausforderung im Gelände und das GRX 810 Di2 Modell legt in Sachen easy Handling und Adrenalin für 5.699 Euro noch eine Schippe drauf. Denn die elektronische Schaltung ermöglicht zusätzlich eine intuitive Steuerung der Modi des EP8 Motors über die Di2 Schalt-Bremshebel und damit die volle Kontrolle auf jedem Terrain. Unterstützt wird diese Highend-Variante von den hauseigenen ROSE GC Thirty Disc Carbon-Laufrädern für ultimative Beschleunigung und präzises Handling im Gelände.

Mobility. Electrified.

Das BACKRAOD+ Urban elektrisiert, ohne ins Schwitzen zu bringen. Mit diesem Flatbar-Modell der Serie erfindet ROSE Bikes das Commuting neu und bietet eine sportliche Alternative zum Auto für 4.499 Euro. Mühelos durch den Großstadt-Alltag und dank vieler Befestigungsmöglichkeiten und Gepäckträger-System für alle Fälle vorbereitet.

Recreation. Electrified.

Fit in Style! Das BACKROAD+ Fitness für 3.999 Euro balanciert Sportlichkeit und Komfort perfekt aus und wird durch den hohen Anspruch an Designästhetik gleichzeitig zum modischen Accessoire. Das Flatbar-Modell dient zum Training in jedem Gelände und unterstützt auf jedem Weg nur so viel, wie sein Fahrer oder seine Fahrerin es erlaubt.

Getaway. Electrified.

Das BACKROAD+ Randonneur ist das ultimative Mittel gegen spontanes Fernweh, denn innerhalb kürzester Zeit bringt es seinen Besitzer oder seine Besitzerin an noch unentdeckte, weit entfernte Orte. Dieser zuverlässige Reisebegleiter für 5.199 Euro bietet unendliche Möglichkeiten für Bikepacking-Abenteuer und mit dem passenden Schutzblechset gibt es auch Regen keine Chance, die Tour zu vermiesen.

Das BACKROAD+ ist nur der Anfang der ROSE+ Bewegung und schafft den Grundstein für die smarte und federleichte Elektrifizierung aller Plattformen.

Download Bild- und Videomaterial: http://datahub.rose.de/_qFXDNJuszyRcyR

Über die ROSE Bikes GmbH

ROSE Bikes ist eine vertikale Performance- und Lifestyle-Fahrradmarke aus Bocholt (NRW), die seit 1907 zum Radfahren bewegt. Der Fokus des 480 Mitarbeiter starken Familienunternehmens liegt auf eigens entwickelten Rennrädern, Mountainbikes und E-Bikes in Premiumqualität, die am Hauptsitz montiert und europaweit vertrieben werden. Im Onlineshop findet der Kunde zusätzlich ein 45.000 Artikel umfassendes Sortiment aus Fahrradteilen, -Bekleidung und -Zubehör. Stationär ist die Produktpalette in Bocholt, München, Berlin, Posthausen, Mannheim sowie in Meilen am Zürichsee (CH) erlebbar. Das mehrfach prämierte Unternehmen ist Vorreiter im Multichannel-Handel und vernetzt die on- und offline Touchpoints wie kein Zweiter.

Original-Content von: ROSE Bikes GmbH, übermittelt durch news aktuell