LASCANA ist neuer PAYBACK Partner: Passend zur Ferienzeit machen Punkte auf Bade- und Strandmode noch mehr Lust auf Sommer

Jetzt können 31 Millionen PAYBACK Kundinnen und Kunden auch bei Lascana.de auf Bademode und Lingerie, Strand- und Sportmode sowie weitere Fashion, Schuhe und Accessoires kräftig punkten und sparen. LASCANA, ein Unternehmen der OTTO Gruppe, bietet unter dem Motto "It's a woman's world" Lingerie, Bademode, Fashion, Schuhe und Accessoires führender Marken unter einem Dach an. Zum Start der Partnerschaft mit Deutschlands größtem und beliebtesten Bonusprogramm gibt es 20fache Punkte - pünktlich zum Beginn der Sommer- und Reisesaison.

"Neben unseren tollen Produkten bieten wir mit dem Sammeln von PAYBACK Punkten unseren Kundinnen und Kunden nun noch mehr Vorteile durch Coupons und Aktionen beim Online-Shopping. Außerdem profitieren wir von dem starken PAYBACK Partnerverbund und können so noch mehr Fashion-Begeisterte auf unser vielfältiges Angebot aufmerksam machen", so Stefan Meiners, Head of E-Commerce & Strategy von LASCANA.

"Willkommen, LASCANA! Besonders für unsere Kundinnen ergänzt das Unternehmen als langjähriger Spezialist für Frauenmode mit Top Marken und ausgesuchten Accessoires mit tollen Styles unser Programmangebot führender Online-Shops", so Torsten Hautmann, VP Digital Sales bei PAYBACK.

Das Punkten mit LASCANA ist einfach: Kundinnen und Kunden shoppen auf der Lascana.de und geben im Check-Out ihre PAYBACK Kundennummer ein, damit die Punkte gutgeschrieben werden können. Ab Herbst dieses Jahres können Bade- und Modefans neben dem Online-Store auch in den 24 LASCANA Filialen in Deutschland PAYBACK Punkte sammeln.

Über LASCANA:

LASCANA wurde 2002 als Dessous-Marke gegründet und 2006 zu einem eigenen Tochterunternehmen der Hamburger Otto Group. Das Multi-Brand-Konzept "LASCANA - It's a woman's world" präsentiert sich auf dem Markt mit 23 eigenen Stores, 10 eigenen internationalen Onlineshops, 1.200 Verkaufspunkten im Handel (Shop-in-Shop- und Wholesale-Flächen) sowie dem Plattform- & Marktplatzgeschäft. LASCANA zeichnet sich durch einen hohen Modegrad sowie erstklassige Passform und Qualität zu attraktiven Preisen sowie eine ganzjährlich sehr hohe Warenverfügbarkeit aus. Namhafte Lizenzmarken wie u. a. s.Oliver, Bruno Banani, Buffalo, Jette, Kangaroos, Sunseeker, Elbsand und Venice Beach setzen neben der Eigenmarke LASCANA exklusive Akzente und komplettieren das Angebot.

Über PAYBACK:

PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 11 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und wurde vielfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet, zuletzt als "kundenfreundlichste App 2023". Die PAYBACK GROUP ist 17facher "Top Employer".

