PAYBACK GmbH

PAYBACK Group gründet Inclusion & Diversity Board

München (ots)

Vier Ambassadors engagieren sich für noch mehr Gleichberechtigung und Vielfalt

Die PAYBACK Group hat ein Inclusion & Diversity (I&D) Board etabliert, in dem sich vier weibliche Führungskräfte für noch mehr Gleichberechtigung und Vielfalt im Unternehmen engagieren werden. Die vier I&D Ambassadors Carolin Schlegtendal, Theresa Gimbert, Anna Reichert und Jasmin Stemig haben es sich zum Ziel gesetzt, in allen PAYBACK Ländern weltweit nicht nur mehr weibliche Führungskräfte ins Management zu bringen, sondern auch kreative neue Leadership Modelle zu entwickeln und junge Talente zu fördern. "Wir engagieren uns schon seit mehreren Jahren sehr stark beim Thema I&D, nun erhält es mit einem eigenen I&D Board den Stellenwert, der ihm gebührt. Ich bin mir sicher, dass unsere Ambassadors hier viel bewegen und verändern werden und unterstütze das persönlich aus voller Überzeugung", so Bernhard Brugger, CEO Global Loyalty Coalition und EVP American Express bei PAYBACK.

"Die gemeinsame Arbeit am Thema Inclusion & Diversity ist für die gesamte PAYBACK Gruppe wertvoll, sie wird unsere Unternehmenskultur zusätzlich bereichern und ein weiterer Erfolgsfaktor für die Firma sein", so Carolin Schlegtendal, Director Human Ressources und Head of Talent Acquisition bei PAYBACK. Es gehe nicht allein um mehr Frauen in Führungspositionen, sondern auch darum, ein diverses und inklusives Arbeitsumfeld für alle zu schaffen. "I&D muss zum 'new normal' für einen attraktiven Arbeitgeber werden", so Schlegtendal.

PAYBACK hat sich bereits mehrfach durch Auszeichnungen als äußerst attraktiver Arbeitgeber bewiesen. So wurde das Unternehmen seit 15 Jahren in Folge als "Top Employer" zu einem der besten Arbeitgeber in Deutschland gekürt. In 2019 und 2020 zählte PAYBACK laut dem Frauenmagazin BRIGITTE zudem mit 5 von 5 möglichen Sternen zu den besten Arbeitgebern für Frauen deutschlandweit. Bei den 'Arbeitgebern mit bis zu 2.000 Mitarbeitern' wurde das Tech-Unternehmen sogar unter die Top 10 eingestuft.

Die zu American Express gehörende PAYBACK Gruppe, zu der neben dem bekannten Bonusprogramm PAYBACK auch die Holding Loyalty Partner und die Schwestergesellschaft Loyalty Partner Solutions (LPS) zählen, beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter am Hauptsitz in München. Weitere Gesellschaften gibt es u.a. in Italien, Mexiko, Österreich und Polen. Die Kolleg:innen schätzen vor allem die Benefits, wie die Mini-Kita oder das hauseigene Fitnessstudio, die der "Top Employer" ihnen zur Verfügung stellt.

Bilder der vier I&D Ambassadors:

- Carolin Schlegtendal, Director HR & Head of Talent Aquisition, Head of I&D - Theresa Gimbert, Director Acquisitions (GER / AT) - Anna Reichert, Director FMCG Business (GER / AT) - Jasmin Stemig, Director Digital Sales Platform & Innovations

Über die PAYBACK Gruppe

Die PAYBACK Gruppe ist seit dem Jahr 2011 Teil der American Express Gruppe und betreibt mit seiner einzigartigen Expertise höchst erfolgreich und international Bonusprogramme wie PAYBACK, Miles & More oder bahn.bonus und stellt seinen Kunden u.a. in Deutschland, Italien, Polen und Mexiko Multichannel-Marketingplattformen zur Verfügung. Zudem bietet das Tech-Unternehmen notwendige Tools und Services zur Realisierung von Kundenbindungsprogrammen, zur Digitalisierung des Handels, Customer Insight-, Big & Smart Data sowie modernste Location Based Services-Lösungen.

Original-Content von: PAYBACK GmbH