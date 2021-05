PAYBACK GmbH

PAYBACK startet die große "PAYBACK Superlos" Aktion

Ein ganzes Jahr lang kostenlos einkaufen bei dm-drogerie markt, bei REWE oder Fressnapf, ein Jahr kostenlos tanken bei Aral, einen tollen PAYBACK MINI One und knapp 650 weitere tolle Preise: Das gibt es ab heute bei der großen "PAYBACK Superlos" Aktion von PAYBACK Deutschland zu gewinnen. Das beliebteste deutsche Bonusprogramm belohnt seine über 31 Millionen Kund:innen bis zum 6 Juni mit Gewinnen im Gesamtwert von über 150.000 Euro. Zur Verfügung gestellt werden die Preise von PAYBACK und den teilnehmenden Partnern - darunter ARAL, dm, REWE, real und PENNY - die Lose gibt es in rund 15.000 Partnerfilialen vor Ort und bei jeder Prämien- und Online-Bestellung bei 600 PAYBACK Partnern. On top gibt es eine Vielzahl von Geschenkgutscheinen zu gewinnen, die bei Partnern oder im PAYBACK Prämienshop eingelöst werden können.

"Unsere PAYBACK Superlos Aktion bietet über 100 Millionen Codes mit Gewinnchancen, denn wir möchten unsere Kund:innen zusätzlich zum täglichen Punkten und Sparen belohnen. Die Teilnahme soll Spaß machen und die Mechanik ist einfach, da sie über das Smartphone und unsere App funktioniert", so Sandra Neumeister, Abteilungsleitung Strategic Marketing, Brand & Trade bei PAYBACK. Schon über 10 Millionen User nutzen die PAYBACK App in Deutschland regelmäßig.

Um teilzunehmen, erhalten die PAYBACK Kund:innen nach einem Einkauf - egal, ob im stationären Handel, online oder mobil - einen Code via Los, Kassenzettel oder über eine E-Mail. Der Code wird in der PAYBACK App eingegeben. Hier erfährt man sofort, ob man gewonnen hat.

Mehr Informationen zur "PAYBACK Superlos" Aktion gibt es unter PAYBACK.de/superlos.

Über PAYBACK:

PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und Sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kunden wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punktesammeln, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 10 Mio. Nutzern verwendet. Sie zählt mit Amazon und eBay bereits zu den Top 3 Shopping-Apps in Deutschland und ist mit wetter.com und eBay Kleinanzeigen laut BILD (Studie August 2020) eine der "Top 3 Alltags-Apps".

