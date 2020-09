PAYBACK GmbH

Neuer Service in der PAYBACK App: Mobile Punkteeinlösung über PAYBACK PAY

Bild-Infos

Download

München (ots)

PAYBACK Deutschland bietet in seiner beliebten App ab sofort einen neuen Service: App Nutzer können über PAYBACK PAY ihre Einkäufe nicht nur mit Geld bezahlen, sondern jetzt auch gleichzeitig in einem Schritt Punkte einlösen. "Wir arbeiten konsequent daran, Kunden immer weitere nützliche Services in unserer App zu bieten. Sie bündelt bisher das Punktesammeln, Coupons aktivieren, mobile Einkaufen und unsere mobile Zahlungsfunktion PAYBACK PAY. Mehr als 10 Millionen aktive App Nutzer in Deutschland zeigen, dass diese Kombination an Services sehr relevant ist", so Michael Eichhorn, Director Digital POS und PAY bei PAYBACK.

Das Punkteeinlösen via PAY sei zudem besonders einfach und sicher, so Eichhorn. Um gesammelte Punkte für den Einkauf einzulösen, muss lediglich die Funktion PAY in der PAYBACK App geöffnet und "Jetzt Punkte einlösen" ausgewählt werden. Nach Authentifizierung über die eigene PIN, über Touch ID oder Face ID kann die gewünschte Punktezahl eingegeben und der QR Code an der Kasse gescannt werden. Damit sind die Punkte eingelöst und der restliche Betrag je nach Bedarf mit PAY bezahlt. Der Service kann bisher bei den PAYBACK Partnern REWE, PENNY, dm-drogerie markt und Alnatura genutzt werden.

Die PAYBACK App zählt zusammen mit Amazon und eBay zu den "Top 3 Shopping-Apps" in Deutschland und wurde vor kurzem von der BILD Zeitung gemeinsam mit wetter.com und eBay Kleinanzeigen als "Top Alltags-App" ausgezeichnet.

Über PAYBACK:

PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kunden genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kunden wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. PAYBACK hat eine App in den Markt gebracht, die erstmals das mobile Punktesammeln, Coupons aktivieren, und Bezahlen vereint. Die App wird aktiv von 10 Mio. Nutzern verwendet. Sie zählt mit Amazon und eBay bereits zu den Top 3 Shopping-Apps in Deutschland und ist mit wetter.com und eBay Kleinanzeigen laut BILD (Studie August 2020) eine der "Top 3 Alltags-Apps".

Weitere Informationen:

Nina Purtscher

Director Corporate Communications & Public Relations

PAYBACK GmbH

Theresienhöhe 12 | 80339 Munich, Germany

Tel.: +49 (0) 89 997 41 206

nina.purtscher@PAYBACK.net

PAYBACK.net | PAYBACK.de |

facebook.com/PAYBACK.Deutschland |

twitter.com/Presse_PAYBACK

Original-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuell