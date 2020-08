PAYBACK startet wieder die große "Punkte-Joker" Kampagne

PAYBACK GmbH

- Möglichkeit, bei vielen Partnern viele zusätzliche Punkte zu sammeln - Der beliebte "Punkte-Joker" feiert bereits sein 10Jähriges!

Jetzt geht sie wieder los, die beliebte "PAYBACK Punkte-Joker" Kampagne, und dieses Jahr sogar schon zum 10. Mal! Die Aktion, bei der bei besonders vielen Partnerunternehmen besonders viele Punkte on top gesammelt werden können, ist eine der größten Kampagnen von PAYBACK. Auch in diesem Jahr können die über 31 Millionen PAYBACK Kunden ihr Punktekonto beim Einkaufen durch Mehrfach-Coupons vervielfachen. Das Joker-Couponheft gibt es in diesem Jahr bei 18 verschiedenen PAYBACK Partnern, darunter ARAL, dm-drogerie markt, PENNY, real, REWE, Fressnapf, Alnatura, Apollo Optik, Burger King, DEPOT, Telekom, Thalia und WMF. Enthalten sind jeweils vier Überraschungscoupons, mit denen man bis zu 20fache Punkte sammeln kann.

Die Joker-Couponhefte sind ab 31. August direkt an den Kassen der teilnehmenden Partner erhältlich und können bis Oktober eingelöst werden. Dieses Jahr wartet noch eine weitere Überraschung auf die Kunden: In jedem Couponheft gibt es zusätzlich einen Gewinncode, mit dem es mit etwas Glück Sachpreise, Punktepreise, Gutscheine oder weitere Coupons zu gewinnen gibt. Diesen Code geben Kunden bis zum 4. Oktober 2020 in der PAYBACK App ein.

Die "Punkte-Joker" Aktion zeichnet sich besonders durch die auf die örtlichen Filialen angepassten Coupons aus. So wird für jedes Geschäft eine eigene Coupon-Kombinatorik zugschnitten. Je näher ein Partner an der Ausgabefiliale liegt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Coupon jenes Partners in den Couponheften des Ausgabepartners vorkommt.

Über PAYBACK:

PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kunden wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punktesammeln, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 10 Mio. Nutzern verwendet und zählt zu den Top 3 Shopping-Apps in Deutschland.

