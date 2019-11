PAYBACK GmbH

PAYBACK erhält den "Deutschen Kunden-Award 2019"

Kunden wählen PAYBACK auf Platz eins der Bonusprogramme

PAYBACK hat den "Deutschen Kunden-Award 2019" gewonnen. Das geht aus der landesweiten Kundenbefragung der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien hervor. In der Kategorie "Bonusprogramm" konnte sich PAYBACK gegen das Vielfliegerprogramm Miles & More sowie die DeutschlandCard durchsetzen. Die Teilnehmer der unabhängigen Studie bewerteten über 2.000 Unternehmen aus über 200 Branchen in Bezug auf ihren Kundenservice, die Kundenzufriedenheit und das Preis-Leistungs-Verhältnis. In allen drei Kategorien schneidet PAYBACK am besten ab.

"Wir freuen uns sehr, dass wir als Branchen-Champion den 'Deutschen Kunden-Award 2019' erhalten haben. Er zeigt einmal mehr, dass unsere über 31 Millionen aktiven Kunden in Deutschland uns und dem Partnerverbund vertrauen und unsere Services wertschätzen", so Geschäftsführer Bernhard Brugger.

Für das Ranking bewerten ehemalige und aktuelle Kunden ihr individuelles Erlebnis mit den jeweiligen Unternehmen. Die Messung erfolgt dann mittels dreier valider Scores. Durch diese spezielle Methodik können die Unternehmen sowohl innerhalb derselben Branche, als auch branchenübergreifend miteinander verglichen werden. Der "Deutsche Kunden-Award 2019" ist eines der größten deutschlandweiten Rankings in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis.

