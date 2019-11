PAYBACK GmbH

PAYBACK feiert zum ersten Mal den Singles' Day

München (ots)

Der Singles' Day, berühmt und beliebt bisher vor allem in Asien, kommt auch nach Deutschland: PAYBACK bietet seinen Kunden am 11.11. erstmals exklusive Angebote und Extra-Punkte anlässlich des Tages, der - die Einsen im Datum deuten darauf hin - allen Singles weltweit gewidmet ist. Somit können sich die 31 Millionen aktiven PAYBACK Kunden mit 111 Extra-Punkten und weiteren Angeboten bei jeder Online-Shopping- oder Prämienbestellung belohnen, die sie am 11.11. tätigen. Mit dabei sind Partner wie eBay, Adidas, MediaMarkt, Saturn, Lieferando, AO, H&M, About You, Nike und viele mehr, sowie natürlich der PAYBACK Prämienshop.

"Nicht nur in China ist der Singles' Day ein wichtiger Tag für den Handel - er zählt mittlerweile zu einem der beliebtesten Online Shopping-Tage weltweit. Höchste Zeit also, dass auch PAYBACK seinen Kunden an diesem Tag ebenfalls tolle Punkte-Aktionen bietet und ihnen die Chance gibt, ihre Punkte um ein Vielfaches zu steigern. Wir wünschen allen Singles und Nicht-Singles viel Spaß beim Shoppen und Punkten", so Torsten Hautmann, Director Digital Partnermanagement bei PAYBACK.

Mehr Informationen zur PAYBACK Singles' Day Aktion gibt es am 11.11. unter PAYBACK.de/singlesday.

