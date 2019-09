PAYBACK GmbH

Jetzt heißt es auch bei ABOUT YOU: "Online shoppen und PAYBACK Punkte sammeln"

Bild-Infos

Download

Hamburg/München (ots)

Der Fashion Online Shop ABOUT YOU ist neuer Official Online Partner von PAYBACK. Ab sofort können sich somit die 31 Millionen aktiven Kunden des größten und beliebtesten deutschen Bonusprogramms bei ihren ABOUT YOU-Einkäufen mit PAYBACK Punkten belohnen und diese zusätzlich mit Coupons vervielfachen. ABOUT YOU gehört zu den am schnellsten wachsenden E-Commerce-Unternehmen und ist einer der größten Online-Modehändler in Deutschland. Neben dem riesigen Sortiment für Damen, Herren und Kinder mit mehr als 250.000 Produkten von mehr als 1.200 Marken setzt der Online Pure Player auf eine konsequente Fokussierung auf Inspiration, Personalisierung und Mobile Shopping.

Mehr als 80 Prozent der Deutschen kennen PAYBACK, immer mehr Kunden sammeln Punkte auch beim Online Shopping - eine optimale Grundlage für die Kooperation mit dem Fashion Online Shop: "Wir freuen uns über die Partnerschaft, denn PAYBACK unterstützt uns beim Auf- und Ausbau nachhaltiger Kundenbeziehungen", so ABOUT YOU Mitgründer und Co-CEO Tarek Müller. Die Kooperation mit PAYBACK bringe für den Fashion Online Shop zudem den großen Mehrwert, dass die Multichannel-Marketingplattform PAYBACK eine große Reichweite mit Personalisierung verbinde.

"ABOUT YOU ist für uns, unsere Partner und unsere Kunden ein absoluter Wunschpartner. Zusammen können wir das Online Shopping Erlebnis und Angebote für Kunden noch besser, weil relevanter, gestalten", so PAYBACK Geschäftsführer Dominik Dommick. PAYBACK zählt zu den Top Online-Marktplätzen in Deutschland und hat im Geschäftsjahr 2018 rund 34 Mrd. EUR Umsatz incentiviert, davon waren 3 Mrd. EUR reiner E-Commerce-Umsatz.

ABOUT YOU wechselt von einer sogenannten Affiliate-Partnerschaft, bei der Kunden über PAYBACK.de Punkte sammeln konnten, zu einer umfassenden Kooperation, bei der PAYBACK im ABOUT YOU Check-Out integriert ist.

Über ABOUT YOU:

ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Indem der Online Shop sich dem individuellen Stil jedes Kunden anpasst, entsteht ein für alle Kunden eigener Shop, der nur relevante Produkte und Outfitvorschläge anzeigt. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode auszudrücken. Frauen und Männer zwischen 18 und 49 Jahren finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment mit mehr als 250.000 Artikeln von über 1.200 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 15 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Das Fashion-Tech-Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/19 einen Umsatz in Höhe von 461 Millionen Euro, das entspricht einem jährlichen Transaktionsvolumen von mehr als 2,3 Milliarden Euro. Mit einer Unternehmensbewertung von mehr als einer Milliarde US-Dollar gilt ABOUT YOU als das erste Unicorn aus Hamburg. Die ABOUT YOU GmbH wurde 2014 als Tochterunternehmen der Otto Group gegründet und ist heute als Beteiligungsgesellschaft Teil des Konzern-Portfolios. Zum Management-Team gehören die Mehrfachgründer und Digitalexperten Tarek Müller (30, Marketing & Brands) und Sebastian Betz (28, Tech & Product) sowie der ehemalige Roland Berger-Stratege Hannes Wiese (37, Operations & Finance).

Über PAYBACK:

PAYBACK ist das weltweit führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kunden wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. PAYBACK bietet eine App an, die erstmals das mobile Punktesammeln, Coupons aktivieren und Bezahlen vereint. Die App wird derzeit schon von 8,5 Mio. Nutzern verwendet. Sie zählt zu den Top 3 Shopping-Apps in Deutschland.

Pressekontakt:

ABOUT YOU

Nina Stoffel

Senior Manager Corporate Communications

Tel: +49 (0) 40 638 569 212

Mobil: +49 (0) 160 97 96 48 28

nina.stoffel@ABOUTYOU.de



PAYBACK

Nina Purtscher

Director Corporate Communications

Tel.: +49 (0) 89 997 41 206

Mobil: +49 (0) 172 94 30 713

nina.purtscher@PAYBACK.net

PAYBACK.net, PAYBACK.de, facebook.com/PAYBACK,

twitter.com/Presse_PAYBACK

Original-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuell