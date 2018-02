Schwäbische Zeitung: Lachnummer namens IOC

Ravensburg (ots) - Mit seiner Entscheidung, die Russen wieder zu integrieren in ihren Bund der fairen, aufrichtigen, ehrlichen und ordentlichen Sportländer, hat das IOC erneut ein Eigentor geschossen. Russland zu verzeihen, weil bei den Winterspielen von Pyeongchang nur zwei Athleten gedopt waren, ist aberwitzig und so ähnlich, als würde ein Mann seine Freundin wieder bei sich zu Hause aufnehmen, nur weil sie in zehn Jahren Beziehung eine Woche lang nicht betrogen hat.

Der russische Staat und sein Verband haben das IOC vor vier Jahren in Sotschi gedemütigt, vorgeführt, erniedrigt, und zwar nicht aus Versehen, sondern mit voller Absicht, Kalkül, mit jahrelanger Vorbereitung, um dem Volk und der Welt zu zeigen, welch großartige Sportler es hat. Das kollektive Doping flog auf, wurde nachgewiesen, dennoch bestritten die Russen ihre Schuld und warfen dem IOC und der Welt noch vor, Intrigen zu spinnen, gelogen zu haben. Dass Vertreter des Landes in Rio und Südkorea starten durften, war ein Witz, dass Russland nun mit einer fadenscheinigen und fast schon dreisten Begründung wieder rehabilitiert wird, die Pointe. Das IOC präsentiert sich unter dem deutschen Präsidenten Thomas Bach weiter als Lachnummer.

