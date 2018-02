Schwäbische Zeitung: Unterrichtsausfall: Fehlende Zahlen sind ein Ärgernis - Ein Kommentar zum Zustand des Unterrichtsausfalls in Baden-Württemberg

Ravensburg (ots) - So genau weiß niemand, wie viel Unterricht in Baden-Württemberg tatsächlich ausfällt. Na schön, es gibt eine Erhebung im November. Doch die blickt nur auf etwa 15 Prozent der staatlichen Schulen , und das auch nur an einigen wenige Tagen. Doch wie schaut es im restlichen Jahr aus? Wie etwa derzeit, da die Grippewelle grassiert? Dass es keine genaueren Zahlen gibt, gerade in unserer digitalisierten Welt, ist kaum zu erklären und Eltern nicht zu vermitteln.

Es ist politisch begründet, dass es keine klareren Daten zum Unterrichtsausfall gibt. Wenn Eltern mitverfolgen könnten, wie häufig ihr Kind nicht den vorgesehenen Unterricht bekommt, könnten sie für die Entscheider höchst ungemütlich werden.

Dass Kultusministerin Eisenmann nun eine zusätzliche Erhebung an allen Schulen ankündigt, ist ein guter Schritt. Aber es kann nur ein erster sein.

Pressekontakt:

Schwäbische Zeitung

Redaktion

Telefon: 0751/2955 1500

redaktion@schwaebische-zeitung.de

Original-Content von: Schwäbische Zeitung, übermittelt durch news aktuell