Reisebegeisterte lehnen EU Pläne zur Aufweichung von Fluggastrechten ab

Berlin (ots/PRNewswire) - Travelzoo® (NASDAQ: TZOO), der Club für Reisebegeisterte, gibt die Veröffentlichung von Club-Angeboten für Club-Mitglieder bekannt. Sorgfältig geprüft und verhandelt für uns Reisebegeisterte in Deutschland: - 199 €—LUXUSHOTEL IN DAVOS 3 Tage in einem der mondänsten Orte der Schweiz, Spielort von Thomas Manns Roman Der Zauberberg. Das 5-Sterne-Hotel liegt direkt an der Promenade. ...

mehr