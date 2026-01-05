LEDA Werk GmbH & Co. KG

Ein Relief wie Baumrinde: Kaminofen mit naturinspirierter Oberfläche

Bild-Infos

Download

Leer (ots)

Natürliche Anmutung und technische Perfektion

Interior-Design setzt heute auf klare Formen und Strukturen aus der Natur. Dieses Prinzip greift der GREENA nature auf: Seine Front zeigt ein Relief wie Baumrinde, das in mattem Schwarz eine markante Oberfläche bildet. Der runde Korpus wirkt dadurch minimalistisch und präsent zugleich - ein starkes Element im modernen Wohnraum.

Hergestellt wird der Ofen vom ostfriesischen Traditionsunternehmen LEDA, das seit mehr als 150 Jahren auf den Werkstoff Gusseisen spezialisiert ist. Statt Bauteile aus Blech zu stanzen, werden sie aus flüssigem, rotglühendem Eisen gegossen. So entsteht ein Material, das hitzebelastbar ist und zugleich feinste Konturen erlaubt. Diese handwerkliche Tiefe wird im Relief der Oberfläche sichtbar, das an die Rinde eines Baumes erinnert und zeigt, wie Guss technische Präzision und gestalterische Ausdruckskraft verbindet.

Speichermasse und Steuerung nach Bedarf

Mit einer Nennwärmeleistung von 6 Kilowatt ist der GREENA nature für moderne, gut gedämmte Wohnsituationen passend dimensioniert. Auf Wunsch lässt er sich mit bis zu 90 Kilogramm zusätzlicher Guss-Speichermasse ausstatten, die während des Abbrands Wärme aufnimmt und sie noch Stunden nach dem Erlöschen der Flammen abgibt. Zur Grundausstattung gehören ein Volumenstromregler und die Muldenfeuerung, die für einen gleichmäßigen Abbrand und einen sparsamen Brennstoffverbrauch sorgen. Ergänzend stehen ein Katalysator und die elektronische Abbrandsteuerung LEDATRONIC zur Verfügung. Alle diese Elemente gehören zum Konzept KLIMA PLUS, das auf effiziente Energienutzung, reduzierte Emissionen und zeitgemäßen Bedienkomfort ausgerichtet ist.

Mit dem GREENA nature zeigt sich, wie modernes Design, handwerkliche Gusskunst und zukunftsorientierte Technik zusammenfinden. Entstanden ist eine Feuerstätte, die weit mehr ist als eine Wärmequelle: Sie schafft Behaglichkeit, setzt gestalterische Akzente und erfüllt zugleich die Anforderungen an Effizienz und Nachhaltigkeit. So wird der Ofen zu einem Mittelpunkt des Wohnens - ein Ort, an dem sich die Faszination des Feuers mit dem Anspruch an zeitgemäßes Wohnen verbindet.

Original-Content von: LEDA Werk GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell