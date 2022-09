GetYourGuide

O'zapft is! mit GetYourGuide: Oktoberfeststimmung bei Brauhaustouren und Bier-Tastings in ganz Deutschland erleben

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Essen und Trinken wie auf dem Oktoberfest in München: GetYourGuide bietet deutschlandweit zahlreiche Touren an, bei denen Reisende die deutsche Braukunst und und Kultur der jeweiligen Stadt erleben können

Bei Brauereiführungen und Verkostungen traditionelle Biersorten und klassische deutsche Küche kennenlernen

Guides unterhalten mit spannenden Bier-Fun Facts: 1.300 Brauereien, 5.000 Biersorten, 106 Liter pro Kopf und warum in Kölner Brauhäusern ein Beichtstuhl zu finden ist

O'zapft is! Nach zwei Jahren öffnen sich in den kommenden Tagen wieder die Türen zum Oktoberfest in München und Millionen von Besuchern feiern auf der Theresienwiese - mit Dirndl, Lederhose und Maß in der Hand. Wer es trotz der langersehnten Wiedereröffnung nicht in die bayerische Landeshauptstadt schafft, kann über die Online-Buchungsplattform GetYourGuide die Wiesn-Stimmung auch in seine Region holen.

"Die deutsche Brauhauskultur ist so viel mehr, als nur das Oktoberfest: Wir bieten Reisenden die Gelegenheit, Orte, Menschen und Kulturen authentisch und mit all ihren Facetten kennenzulernen. Bei geführten Touren erhalten Teilnehmende nicht nur Einblicke in den Entstehungsprozess der unterschiedlichen Geschmacksrichtungen des deutschen Bieres, sondern steigen mit einheimischen Experten auch in die Geschichte der Stadt und die Gewohnheiten der Locals ein - und genau darum geht es uns bei GetYourGuide. Wie könnte man besser die Kultur von Land und Leuten erleben, als beim gemeinsamen Essen und Trinken!", kommentiert Jean-Gabriel Duveau, Vice President Brand & Partnerships von GetYourGuide.

Der Anbieter für unvergessliche Reiseerlebnisse hat daher eine kuratierte Auswahl an Brauereiführungen, Bier-Tastings und tollen Aktivitäten zur Auswahl, bei denen deutschlandweit Oktoberfeststimmung aufkommt

1. Craft-Beer in Hamburg

Wen es in den Norden zieht, der sollte unbedingt mehr über die 1.000 Jahre alte Hamburger Braugeschichte erfahren. Im lebhaften Stadtviertel St. Pauli ist die Craft-Beer-Szene zu Hause. Neben der Verkostung von mittelalterlichen Bieren, gibt es hier außerdem eine Vielzahl an lokal hergestelltem Bier von Kleinbrauereien, die erst seit wenigen Jahren auf dem Markt sind.

2. Backstage bei Beck's in Bremen

Nur eine Autostunde entfernt von Hamburg liegt die Beck's-Brauerei in Bremen. Bei dem Rundgang durch die Rohstofflager, das Sudhaus, die Malzsilos und Gärtanks erhalten die Besucher einen interessanten Einblick in die Produktion des bekannten Bieres und können alles direkt verkosten.

3. Der Klassiker in Köln und historische und moderne Altbiermeister in Düsseldorf

Im Westen reihen sich in Köln die urigen Brauhäuser am Rhein entlang. Das traditionelle Kölsch gehört bei den Rheinländern bereits seit 1918 fest zur Kölner Lebensart. Auf einer Tour durch die bekanntesten Brauereien der Stadt lernen Teilnehmende bei typisch gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre die Besonderheiten der Kölner Braukunst kennen und erhalten spannende Fakten zu dessen Geschichte: Zum Beispiel saßen Wirte zwischen dem 17. und 20. Jhd. auf einem an einen Beichtstuhl erinnernden Möbelstück und kontrollierten dabei Kellner, Kasse und Gäste.

In Düsseldorf geht es für Bierliebhaber gleich durch drei verschiedene Brauereien - bei der Tour lernen die Besucher die historischen und erfahrensten Brauereien der Stadt sowie den modernen Meister des Altbierbrauens kennen - seinen Namen verdankt das Altbier dem Jahrhunderte alten Brauverfahren von obergärigem Bier.

4. Bier-Tradition in Dresden

Im Osten Deutschlands können Interessierte in Dresden der Geschichte des sächsischen Bieres auf den Grund gehen. Direkt am Ortseingang befindet sich eines der ältesten Brauhäuser der Region aus dem Jahr 1640. Ein Experte informiert hier nicht nur über die Braukunst, sondern nimmt die Teilnehmenden außerdem auf eine Tour durch die Altstadt mit.

Abseits des Oktoberfest-Trubels in München

Und wer auch im Süden abseits des Trubels des Oktoberfests mehr über die traditionelle deutsche Küche erfahren möchte, kann sich bei einem Bier auf dem Münchner Viktualienmarkt durch verschiedenste bayerische Spezialitäten testen oder hinter die Kulissen der ersten BIO-zertifizierten Brauerei gucken. Die familiengeführte Brauerei stellt vier verschiedene Craft-Biere her, darunter ein IPA.

Anders erleben: Wer schon viel über die deutsche Braukultur weiß oder eher an Wein interessiert ist, ist in Stuttgart oder Frankfurt richtig: von hier aus ist die Teilnahme an tollen Weinberg-Safaris oder Wanderungen durch die Weinstöcke möglich. Auch interessant: ein Besuch im Schloss Vollrad in Oestrich-Winkel. Hier erfahren Reisende alles über die 800-jährige Geschichte der regionalen Weinkultur und können ausgelesene Weine verkosten.

INFO BOX:

Über die GetYourGuide App lassen sich aus dem umfangreichen Portfolio von weltweit über 60.000 Touren in ca. 170 Ländern viele weitere, spannende Touren und Erlebnisse buchen. Von der kostenlosen, digitalen Buchung bis hin zum einfachen Überspringen von langen Warteschlangen vor Ort ist vieles möglich: falls sich Pläne kurzfristig mal ändern sollten, können Tickets kostenlos bis 24 Stunden vor Beginn der Aktivität noch storniert werden.

Über GetYourGuide:

GetYourGuide ist eine Online-Buchungsplattform, die unvergessliche Reiseerlebnisse und außergewöhnliche Touren und Aktivitäten auf der ganzen Welt anbietet. Hier finden Reisende alles, was es beim nächsten Ziel zu entdecken gibt: Führungen mit den besten lokalen Experten, Koch- und Handwerkskurse, lokale Food-Touren, Skip the line-Tickets zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Welt, einmalige "Bucketlist"-Erlebnisse und Nischen-Angebote, die nirgendwo sonst zu finden sind. Seit der Gründung im Jahr 2009 buchten Reisende aus über 170 Ländern mehr als 58 Millionen Touren, Aktivitäten und Tickets für Attraktionen über GetYourGuide. Angetrieben von einem globalen Team aus über 550 Reiseexperten und IT-Spezialisten, arbeitet das Unternehmen weltweit mit Büros in 15 Ländern. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Berlin.

Original-Content von: GetYourGuide, übermittelt durch news aktuell