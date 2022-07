GetYourGuide

Unvergessliche Highlight-Tour: GetYourGuide führt mit Avi Jakobs und Leni Bolt durch das queere Berlin von früher und heute

GetYourGuide, die Online-Buchungsplattform für unvergessliche Reiseerlebnisse, hat gemeinsam mit Avi Jakobs und Leni Bolt, beide bekannt aus der Serie "Queer Eye Germany" sowie einem erfahrenen ortskundigen Guide aus der LGBTQIA+-Community eine exklusive Tour über das queere Berlin kuratiert.

Die Tour führt durch den Nollendorfkiez in Berlin-Schöneberg, der seit über 100 Jahren Zentrum der queeren Community in Berlin und weltweit bekannt als Regenbogenkiez ist. Von Fugger- und Motzstraße bis zur Maaßenstraße und dem Nollendorfplatz reihen sich hier die unterschiedlichsten Bars, Clubs, Restaurants und Läden aneinander, die sich speziell an die queere Community richten und Teilnehmenden neben den historisch bedeutenden Orten einen tieferen Einblick in die Locations geben, die früher wie auch heute zu den wichtigsten Treffpunkten der Szene gehören.

Zu einem der historisch wichtigsten Stopps zählt die Gedenktafel am U-Bahnhof-Nollendorfplatz, die an die Zeit erinnert, in der dieses bunte Miteinander keine Selbstverständlichkeit darstellte und wo noch heute zahlreiche Menschen für die Rechte und Freiheiten der LGBTQIA+-Community kämpfen.

"Wir sind uns bewusst, dass der Kampf für Gleichberechtigung, Gerechtigkeit und Sichtbarkeit nicht nur zum CSD oder im Pride Month stattfindet und bieten daher mit unseren Touren ganzjährig Raum für die Förderung und Unterstützung von LGBTQIA+-Stimmen. Diese Highlight-Tour mit Avi und Leni bietet nun einen tieferen Einblick in die Gemeinschaft und die moderne Szene der queeren Community in Berlin. Auf der Tour erhalten Interessierte so Informationen über die LGBTQIA+ Geschichten und Antworten auf ihre persönlichen Fragen zum Thema. Dieser Thematik so mehr Aufmerksamkeit und Raum zum Austausch zu bieten, ist uns sehr wichtig.", kommentiert Jean-Gabriel Duveau, Vice President Brand & Partnerships bei GetYourGuide.

Um die Szene noch authentischer zu erleben und die historisch relevanten Orte kennenzulernen, bietet GetYourGuide nun diese ganz besondere Highlight-Tour mit Leni und Avi an, um dem Thema noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken und ganz persönliche Eindrücke von der Community zu erhalten:

Von den liberalen und hedonistischen 20er Jahren, der Zeit des sexuellen Erwachens, als Berlin die schillernde Hauptstadt von Drogen, Sex und Cabaret war, über die traurige Geschichte der Verfolgung von Homosexuellen während des Nationalsozialismus, führt GetYourGuide an prägende Orte bedeutender Persönlichkeiten der Community: Autor Christopher Isherwood, Arzt und Aktivist Magnus Hirschfeld, Schauspielerin Claire Waldoff und Ikone Marlene Dietrich. Vorbei an den Bars, Clubs und Fetisch-Shops zwischen Nollendorfplatz, Bülowstraße und Yorckstraße teilen Avi und Leni als bekannte Persönlichkeiten der modernen queeren Community private Einblicke aus ihrem Leben und persönliche Insider-Tipps, um in die queere Szene Berlins einzutauchen.

"Ich finde es toll, dass diese Tour neben den historisch bedeutenden Stopps auch einige meiner persönlichen Lieblingsorte enthält. Wenn ich in Berlin bin, verbringe ich sehr viel Zeit in diesem Kiez - ob in Bars, Läden oder einfach nur im Austausch mit anderen Menschen. Der GetYourGuide Highlight-Tour so einen noch persönlicheren Einblick in die queere Community geben zu können und noch mehr Aufmerksamkeit aber auch Interesse und Verständnis zu erwirken, hat mir sehr viel Freude bereitet", kommentiert Leni Bolt.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Teil dieser Highlight-Tour von GetYourGuide sein dürfen und Interessierten so einen authentischen Einblick in die queere Community als auch die historischen Aspekte geben können. In den letzten Jahren hat sich viel in der LGBTQIA+-Szene getan und wir sind stolz darauf, was wir bisher erreicht haben. Dass GetYourGuide mit diesem Projekt die queere Community unterstützt und der Thematik Aufmerksamkeit und den Raum für einen ehrlichen Austausch gibt, finden wir sehr wichtig", kommentiert Avi Jakobs.

Ab dem 19. Juli 2022 sind die limitierten Tickets über die Website von GetYourGuide für die Tour am 02. September erhältlich. 5x2 glückliche Teilnehmende können in einer kleinen Gruppe an dieser ganz besonderen Tour teilnehmen. Nach der Highlight-Tour mit Avi und Leni wird die Tour auch ohne die beiden über die Website von GetYourGuide regulär buchbar sein.

Tipp: Über die GetYourGuide App lassen sich aus dem umfangreichen Portfolio von weltweit über 60.000 Touren in ca. 170 Ländern viele weitere, spannende Touren und Erlebnisse buchen. Von der kostenlosen, digitalen Buchung bis hin zum einfachen Überspringen von langen Warteschlangen vor Ort ist vieles möglich: falls sich Pläne kurzfristig mal ändern sollten, können Tickets kostenlos bis 24 Stunden vor Beginn der Aktivität noch storniert werden.

Über GetYourGuide:

GetYourGuide ist eine Online-Buchungsplattform, die unvergessliche Reiseerlebnisse und außergewöhnliche Touren und Aktivitäten auf der ganzen Welt anbietet. Hier finden Reisende alles, was es beim nächsten Ziel zu entdecken gibt: Führungen mit den besten lokalen Experten, Koch- und Handwerkskurse, lokale Food-Touren, Skip the line-Tickets zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Welt, einmalige "Bucketlist"-Erlebnisse und Nischen-Angebote, die nirgendwo sonst zu finden sind. Seit der Gründung im Jahr 2009 buchten Reisende aus über 170 Ländern mehr als 58 Millionen Touren, Aktivitäten und Tickets für Attraktionen über GetYourGuide. Angetrieben von einem globalen Team aus über 550 Reiseexperten und IT-Spezialisten, arbeitet das Unternehmen weltweit mit Büros in 15 Ländern. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Berlin.

