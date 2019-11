The Voice of Germany

"Who Run the World? Girls!" Frauenpower im Halbfinale von "The Voice of Germany" - am Sonntag um 20:15 Uhr live in SAT.1

Unterföhring (ots)

Mit Frauenpower in die Liveshows: Mariel Kirschall, Claudia Emmanuela Santoso, Marita Hintz, Celine Abeling, Freschta Akbarzada, Larissa Pitzen und Fidi Steinbeck kämpfen am Sonntag im Halbfinale von #TVOG (03.11.) mit ihren männlichen Mitstreitern, Lucas Rieger und Erwin Kintop, sowie OXA, die von sich selbst sagt, Mann und Frau zu sein, um einen Platz im Finale - um 20:15 Uhr live in SAT.1. Mit Celine und Lucas kehren dieses Jahr erstmals zwei bereits ausgeschiedene Talente auf die große #TVOG-Bühne zurück: Die beiden haben ihre zweite Chance genutzt und sich auf der "The Voice: Comeback Stage by SEAT" von Online-Coach Nico Santos ins Halbfinale gesungen. Ein weiteres Comeback erwartet die Zuschauer mit Gast-Act Samuel Rösch. Der Gewinner aus dem letzten Jahr präsentiert im Halbfinale seine neue Single "Wir". Das sind die Halbfinalisten von #TVOG 2019: Team Alice: Mariel Kirschall (16, Steinbach) und Claudia Emmanuela Santoso (19, München) Alice Merton: "Claudia und Mariel sind die Richtigen für die Liveshows, weil sie von Anfang an immer performt haben. Die haben immer 100 Prozent gegeben und jedes Mal - auch wenn sie nervös oder aufgeregt waren - haben sie trotzdem so schön gesungen. Das muss für mich auf jeden Fall belohnt werden!" Team Rea: Marita Hintz (17, Aalen) und Erwin Kintop (23, Rastatt) Team Sido: Freschta Akbarzada (23, Turgi) und Larissa Pitzen (23, Ulmen) Sido: "Larissa und Freschta sind die richtigen Talente für die Liveshows, weil Freschta die 'große' Stimme hat - die Balladenstimme - und Larissa hat eine sehr gute, soulige Stimme, mit der sie sehr gut flotte Lieder singen kann. Ich habe somit eigentlich für alle was dabei!" Team Mark: Fidi Steinbeck (35, Hamburg) und OXA (29, Hamburg) Team Nico: Celine Abeling (22, Bremen) und Lucas Rieger (19, Kamen) Nico Santos: "Ich habe immer danach geurteilt, wessen Stimme mich am meisten überrascht, wenn ich diese Person im Radio hören oder mir eine Platte kaufen würde. In der Hinsicht haben mich Celine und Lucas komplett überzeugt." Das Halbfinale von "The Voice of Germany" - Sonntag, 3. Oktober, um 20:15 Uhr live in SAT.1 Kostenfreies Videomaterial zu "The Voice of Germany": Auf glomex, dem Videomarktplatz der ProSiebenSat.1-Gruppe, stehen kostenfrei alle Highlight-Videos zu "The Voice of Germany" und zu vielen weiteren Shows zum Einbinden bereit. Hier können Sie sich bei glomex als Publisher anmelden. Noch mehr #TVOG: Die besten Talente gehen auch dieses Jahr wieder auf Tour. Tickets und Infos zur "The Voice of Germany - live in Concert"-Tour gibt es auf www.thevoiceofgermany.de/tour. Zusätzlich gibt es während der Show alle Hintergrundinformationen zu #TVOG im red button Portal von ProSieben - verfügbar auf jedem Smart TV. Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Frank Wolkenhauer Tel. +49 [89] 9507-1158 Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.com Bildredaktion: Susi Lindlbauer Tel. +49 [30] 3198 - 80822 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuell