HTI High Tech Industries AG

EANS-Adhoc: HTI High Tech Industries AG

Antrag auf Eröffnung von Sanierungsverfahren

-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen 23.08.2019 St. Marien bei Neuhofen - 23. August 2019 - Die im standard market der Wiener Börse (ISIN AT0000764626) notierte HTI High Tech Industries AG, Gruber & Kaja Straße 1, 4502 St. Marien, Österreich ("HTI") gibt bekannt, dass ihre Konzerngesellschaft Gruber & Kaja High Tech Metal GmbH ("Gruber & Kaja GmbH") beim Landesgericht Linz den Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens stellen wird. In Folge dessen wird auch der Vorstand der HTI zeitnah einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens über das Vermögen der HTI stellen. Entgegen den bisherigen Erwartungen und trotz intensiver Bemühungen konnten die Gespräche der HTI und der Gruber & Kaja GmbH mit neuen potentiellen Investoren bislang nicht erfolgreich beendet werden und es konnte zum heutigen Tag noch keine verbindliche Vereinbarung, die eine Unternehmensfortführung ohne Sanierungsverfahren ermöglichen würde, mit einem neuen Investor geschlossen werden. Auch eine Zwischenfinanzierung durch den langjährigen Hauptinvestor der HTI bis eine neue Investorenvereinbarung getroffen werden kann, konnte entgegen den Erwartungen zum heutigen Tage nicht sichergestellt werden. Diese Entwicklung, kombiniert mit kurzfristigen und unerwarteten Abrufrückgängen bei einem automobilen Großkunden sind wesentliche Faktoren dafür, dass die Geschäftsführung der Gruber & Kaja GmbH beim Landesgericht Linz den Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung stellen wird. Aufgrund umfangreicher Sicherheiten für das operative Tochterunternehmen Gruber & Kaja GmbH seitens der HTI ist damit auch die Unternehmensfortführung (Going Concern) der Konzernspitzengesellschaft HTI nicht mehr sichergestellt. Der Vorstand der HTI wird daher zeitnah einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung auch über das Vermögen der HTI stellen. Die angekündigte Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts 2018 unterbleibt daher. Von den Sanierungsverfahren werden rund 200 Mitarbeiter der Gruber & Kaja GmbH am Standort St. Marien betroffen sein. Rückfragehinweis: HTI High Tech Industries AG Vorstandssekretariat Tel:+43 (7229) 80400 – 2800 Fax: +43 (7229) 80400 – 2880 E-Mail: office@hti-ag.at Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: HTI High Tech Industries AG Gruber & Kaja Straße 1 A-4502 St. Marien bei Neuhofen Telefon: +43(0)7229/80400-2800 FAX: +43(0)7229/80400-2880 Email: ir@hti-ag.at WWW: http://www.hti-ag.at ISIN: AT0000764626 Indizes: WBI Börsen: Wien Sprache: Deutsch

Original-Content von: HTI High Tech Industries AG, übermittelt durch news aktuell