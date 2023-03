bestfewo

Immer mehr Familien buchen Urlaub im Ferienhaus

bestfewo-Analyse: Zahl der Buchungen mit Kindern hat sich verdoppelt

Potsdam (ots)

Der Boom nach Urlaub im Ferienhaus oder in einer Ferienwohnung ist ungebrochen. Nach dem Rekordjahr 2022 zeichnen sich für 2023 weitere Umsatzzuwächse ab. Die Zahl der Buchungen im Januar und Februar 2023 liegt bei bestfewo, der größten Plattform für Ferienwohnungen und Ferienhäuser in Deutschland, um 10,2 Prozent über dem Vergleichszeitram des Vorjahres.

Wie eine Analyse der Urlaubsplattform zeigt, sind es vor allem mehr Familien, die sich in diesem Jahr für eine Ferienunterkunft entscheiden. Die Zahl der Reisen mit Kindern hat sich nahezu verdoppelt. Ebenfalls leicht zugenommen haben die Buchungen von Paaren (+ 9 Prozent), während der Anteil der Buchungen von Gruppen mit drei und mehr Erwachsenen um knapp ein Fünftel (- 19 Prozent) gesunken ist.

An der Ausstattung des Feriendomizils sparen die Ferienhaus-Urlauber auch 2023 nicht. Im Gegenteil: Unterkünfte mit Whirlpool werden in diesem Jahr besonders gerne gebucht. Die Zahl der Buchungen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 32 Prozent. Ferienhäuser mit Sauna liegen mit einem Buchungsplus von 26 Prozent ebenfalls im Trend und bei Unterkünften mit einem Schwimmbad verzeichnet bestfewo einen Zuwachs von 12 Prozent.

"Urlaub in einem Ferienhaus oder einer Ferienwohnung wird schon längst nicht mehr nur aus Budgetgründen gebucht, sondern ist für viele Menschen die präferierte Unterkunft", sagt Dirk Föste, Geschäftsführer von bestfewo. Der nun schon langanhaltende Trend zu mehr Privatsphäre und persönlichem Freiraum verbunden mit immer mehr Luxus spiegele die Wandlung im touristischen Markt wider, die auf veränderten Kundenwünschen basiere.

Das mit sehr großem Abstand beliebteste Reiseziel in 2023 ist Deutschland. 83 Prozent der bestfewo Kunden verbringen ihren Urlaub in der Heimat. Aktuell führt Usedom das Ranking der Top-Regionen an. Im Vorjahr belegte die Ostseeinsel Rang 5. Stark zugelegt hat auch Cuxland von Rang 6 in 2022 auf den zweiten Platz in diesem Jahr.

Grundlage der bestfewo Analyse sind über 500.000 Such- und Reservierungsanfragen sowie gebuchte Übernachtungen im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 20. Februar.

