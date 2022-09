bestfewo

Ferienhausurlaub: Wohnen wie die Hobbits

bestfewo präsentiert zehn ausgefallene Feriendomizile in Europa /Urlaub im Öko-Cottage, im Flugzeug oder in einer französischen Kapelle

Es muss ja nicht immer ein Haus oder eine Wohnung sein. Wer Abwechslung im Urlaub sucht, kann auch in ungewöhnlichen Unterkünften übernachten. bestfewo, das größte Urlaubsportal für Ferienwohnungen und Ferienhäuser in Deutschland, hat einige sehr außergewöhnliche Domizile in seinem Angebot. Ferienhausurlaub mal anders - wie bestfewo-Gäste ihre schönste Zeit im Jahr auch verbringen können:

Im Hausboot über die Havel schippern

Bewegliches Ferienhaus für vier Personen mit zwei Schlafzimmern. Das komfortabel ausgestattete Hausboot liegt in der Marina Zehndick in der gleichnamigen Havelstadt in Brandenburg. Von hier aus kann man auf den Havelgewässern nach Berlin bzw. Potsdam fahren oder die Mecklenburgische Seenplatte ansteuern. Ab 185,00 EUR / Nacht.

Ferienwohnung für 4 Personen in Zehdenick: https://www.bestfewo.de/expose/23432107

Mit 40 Freunden in einem Schloss residieren

Königliches Feriendomizil für vierzig Personen mit zehn Schlafzimmern. Das mit kleinem Kino, Sauna, Dampfdusche, Seilbahn und vielem mehr ausgestattete Luxus-Ferienhaus befindet sich in Mozet, einem der schönsten Dörfer in der Wallonie in Belgien. Ab 729,59 EUR / Nacht.

Schloss für 40 Personen in Gesves: https://www.bestfewo.de/expose/22685439

Ein Baumhaus im Bregenzerwald beziehen

Urgemütliche Unterkunft in den Gipfeln für maximal vier Personen mit Schlafkoje und französischer Liege. Modernes und komfortabel ausgestattetes Baumhaus direkt am Waldesrand von Oberköhler im österreichischen Vorarlberg. Das Ferienhaus ist voll ausgestattet mit Holzdusche, WC, Geschirrspüler, Induktionsherd, Grill und Sitzmöglichkeiten innen und außen. Ab 220,00 EUR / Nacht.

Ferienhaus für 4 Personen in Sulzberg (Vorarlberg): https://www.bestfewo.de/expose/22950577

In einem Flugzeug übernachten

Ferienwohnung für maximal vier Personen in einer alten Antonov An-2 in Sebnitz in der Sächsischen Schweiz. Das ausgebaute Frachtflugzeug verfügt über vier Schlafmöglichkeiten, Küche, Bad sowie eine Sauna mit Kaltwassertonne. Vor allem der Cockpit-Simulator lässt die Herzen von Flugzeugfans höherschlagen. Ab 359,00 EUR / Nacht.

Ferienwohnung für 4 Personen in Sebnitz: https://www.bestfewo.de/expose/23275988

Eine französische Kapelle bewohnen

Ferienwohnung für maximal zwei Personen in einer aus dem 17. Jahrhundert stammenden, kleinen Kapelle in der Bretagne. Das geschmackvoll renovierte Gebäude liegt in einer Parkanlage in der Nähe des kleinen Dorfes Briec, 20 Autominuten von der Küste entfernt. Die Kapelle ist mit einem Schlaf- und einem Wohnzimmer, Bad und kleiner Küche ausgestattet plus einem Pavillon. Ab 66,54 EUR / Nacht.

Ferienhaus für 2 Personen in Briec: https://www.bestfewo.de/expose/23330678

Vom Premium-Leuchtturm aufs Meer schauen

Ferienhaus für sechs Personen in einem Leuchtturm in Hohenkirchen an der Ostsee. Ausgestattet mit drei Schlafzimmern, Wohnzimmer, zwei Bädern plus Gäste-WC, moderner Küche, Sauna, Whirlpool und Außenbecken lässt sich das Leben im Leuchtturm durchaus genießen. Ab 244,43 EUR / Nacht.

Ferienhaus für 6 Personen in Hohenkirchen (Ostsee): https://www.bestfewo.de/expose/23015737

Luxus im Eisenbahnwaggon erleben

Apartment für maximal drei Personen in einem luxuriös umgebauten Zugwaggon in Stadtlohn im Münsterland. Diese Ferienwohnung ist nicht nur abgefahren, sie besticht auch durch die moderne, komfortable Ausstattung und das stylische Design. Ab 100,00 EUR / Nacht.

Ferienwohnung für 3 Personen in Stadtlohn: https://www.bestfewo.de/expose/19278439

Turm-Romantik im Nebeltal genießen

Ferienwohnung für zwei Personen in einem alten Wasserturm in Kuchelmiß in Mecklenburg-Vorpommern. 70 Quadratmeter verteilt auf vier Etagen - in dem stilvoll gestalteten Turm lässt sich wunderbar Zeit miteinander verbringen: vor dem Kamin, in der freistehenden Badewanne oder auf Spaziergängen in dem wunderschönen Nebeltal. Ab 240,00 EUR / Nacht.

Ferienwohnung für 2 Personen in Kuchelmiß: https://www.bestfewo.de/expose/17966527

Bei den Hobbits wohnen

Ferienhaus für maximal vier Personen in einem Öko-Cottage Hobbit House in Ljutomer im Nordosten Sloweniens. Das Haus ist komplett aus den natürlichen Materialien Lehm und Holz gebaut und verfügt über eine Terrasse, auf der gerne ein guter Tropfen verköstigt wird. Ljutomer hat eine sehr lange Weinanbautradition. Ab 386,00 EUR / Nacht.

Ferienhaus für 4 Personen in Ljutomer: https://www.bestfewo.de/expose/23390879

In griechisches Flair eintauchen

Ferienhaus für maximal sechs Personen in einer griechischen Mühle in Panagia Kalou auf Santorini. Die im traditionellen Stil erbaute Unterkunft auf der wunderschönen Kykladeninsel verfügt über zwei Schlafzimmer, zwei Bäder und einen Wohn-Essbereich inklusive Küche sowie einen eigenen Pool. Ab 240,00 EUR / Nacht.

Ferienhaus für 6 Personen in Panagia Kalou: https://www.bestfewo.de/expose/19053360

Über bestfewo:

Mit mehr als 125.000 deutschen Unterkünften ist bestfewo die größte Plattform für Ferienwohnungen und Ferienhäuser in Deutschland. Das Unternehmen zählt mit insgesamt mehr als 400.000 Objekten auch europaweit zu den führenden Anbietern in diesem Segment. Alle Angebote sind online buchbar - auch für Reisebüros. Durch eine enge Zusammenarbeit mit den lokalen und regionalen Tourismusorganisationen wird eine qualitativ hochwertige Produktauswahl sichergestellt. bestfewo ist das erste Reiseunternehmen, das nach den Standards des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) geprüfte Urlaubsquartiere anbietet. Betreiber des Ferienhausportals ist die BestSearch Media GmbH mit Sitz in Potsdam.

