bestfewo mit neuem Markendesign und modernster Buchungstechnologie

Ferienhausportal erfindet sich neu: Neuer Internetauftritt, neues Logo und Corporate Design, neuer Firmensitz

Potsdam (ots)

bestfewo stellt sich neu auf. Die größte Plattform für Ferienwohnungen und Ferienhäuser in Deutschland hat einen umfassenden Modernisierungsprozess durchlaufen, um ihr Wachstum und den Unternehmenserfolg langfristig zu sichern. Der Internetauftritt des Reiseunternehmens wurde grundlegend überarbeitet und der größte Teil der Buchungsplattform komplett erneuert. Das Logo und Corporate Design des Ferienhausportals wurden ebenfalls neugestaltet. bestfewo hat zudem die Anzahl der Unterkünfte, Zielgebiete und touristischen Destinationen ausgebaut und ist innerhalb Potsdams in größere Räumlichkeiten gezogen.

"bestfewo entwickelt sich in einer geradezu rasanten Geschwindigkeit weiter, nicht nur wirtschaftlich. Mit unserer neuen Plattform und unserem neugestalteten Corporate Design untermauern wir unseren Anspruch, den Kunden bestmöglichen Komfort und Service zu bieten und in der Top Liga der Ferienhausportale mitzuspielen", sagt Dirk Föste, Geschäftsführer von bestfewo.

Die neue Plattform, die technologisch zu den Besten der Branche zählt, bietet den Usern eine schnellere und übersichtlichere Navigation mit deutlich erleichterten Such- und Buchungsfunktionen. Zudem punktet der neue Portalauftritt mit schnelleren Ladezeiten und einer optimierten Nutzung auf mobilen Geräten. Außerdem wurden zusätzliche Filter eingebaut wie etwa die Ladestation für E-Autos.

Das neue Logo und Corporate Design wurden auf Basis einer detaillierten Motivanalyse der Ferienhauskunden von der renommierten Markenberatung Gruppe Nymphenburg erstellt. "Wir haben uns zu einer von Grund auf neuen Gestaltung und Farbgebung entschlossen und nicht, wie gemeinhin üblich, zu einer Veränderung des Logos und Designs in kleinen Schritten", so Föste. Damit, so der Geschäftsführer weiter, werde die Weiterentwicklung von bestfewo und die bessere Usability für die Kunden sofort ersichtlich.

Für die Mitarbeiter des Ferienhausportals spiegelt sich der Prozess auch im Umzug des Firmensitzes wider. Die BestSearch Media GmbH, die Betreiberin der Plattform, ist in eine stilvoll restaurierte Industrieanlage in der Posthofstraße 5, unweit des Holländischen Viertels, gezogen. "Der Umzug wurde notwendig, um das weitere Wachstum des Unternehmens in den kommenden fünf Jahren sicherzustellen", erklärt Föste. Durch eine 100-prozentige Home-Office-Anbindung sei allerdings auch das Arbeiten von zuhause aus gewährleistet.

bestfewo ist ein deutsches Unternehmen, das seit 2019 seinen Firmensitz in Potsdam hat. Die für ihre Servicequalität ausgezeichnete Plattform hat ihr Portfolio in den vergangenen Monaten stark ausgebaut. Auf bestfewo.de sind jetzt weltweit mehr als 400.000 Ferienhäuser und Ferienwohnungen, davon mehr als 125.000 in Deutschland, buchbar.

Über bestfewo:

Mit mehr als 125.000 deutschen Unterkünften ist bestfewo die größte Plattform für Ferienwohnungen und Ferienhäuser in Deutschland. Das Unternehmen zählt mit insgesamt mehr als 400.000 Objekten auch europaweit zu den führenden Anbietern in diesem Segment. Alle Angebote sind online buchbar - auch für Reisebüros. Durch eine enge Zusammenarbeit mit den lokalen und regionalen Tourismusorganisationen wird eine qualitativ hochwertige Produktauswahl sichergestellt. bestfewo ist das erste Reiseunternehmen, das nach den Standards des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) geprüfte Urlaubsquartiere anbietet. Betreiber des Ferienhausportals ist die BestSearch Media GmbH mit Sitz in Potsdam.

