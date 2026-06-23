Hamburger Pensionsverwaltung e.G.

Säulenübergreifende Rentenreform notwendig

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Hamburg (ots)

Expertin für Altersvorsorge Melanie Jura kritisiert Empfehlungen der Alterssicherungskommission // Säulenübergreifende Reform der Altersvorsorge und eine stärkere Berücksichtigung der betrieblichen Altersversorgung konsequent zusammendenken

Am heutigen Dienstag übergab die im Dezember 2025 einberufene Alterssicherungskommission ihre Empfehlungen für eine mögliche Rentenreform an die Bundesregierung.

Nach aktuellem Sachstand konzentriert sich der Bericht der Kommission vor allem auf die gesetzliche Rente. Unterschiedliche Gruppen hatten im Vorfeld kritisch angemerkt, dass die weiteren Säulen der Altersversorgung in Deutschland nicht vergessen werden dürfen. Auch nach Ansicht von Melanie Jura, Vorständin der Hamburger Pensionsverwaltung eG (HAPEV), kommt der betrieblichen Altersversorgung (bAV) als zweiter Säule bislang zu wenig Aufmerksamkeit zu.

Jura stellt die starre Ausrichtung der Empfehlungen infrage: "Deutschland braucht eine säulenübergreifende Rentenreform, die gesetzliche Rente, betriebliche Altersversorgung und private Vorsorge sinnvoll miteinander verzahnt." Weiterhin werde der Fokus zu stark auf Einzelmaßnahmen gelegt - wie bei der staatlichen Förderung befristeter Auszahlungspläne mit Steuermitteln - und zu wenig auf die langfristige Stabilität des gesamten Alterssicherungssystems, so die Expertin für Altersvorsorge.

Anders als viele Stimmen in der rentenpolitischen Debatte kennt Melanie Jura zentrale Herausforderungen aus ihrer täglichen Praxis. Im regelmäßigen Austausch mit Unternehmen, Beschäftigten und Sozialpartnern erfährt sie aus erster Hand, was vielerorts von der Politik erwartet wird. Die HAPEV arbeitet für namhafte Unternehmen wie Coca-Cola, Deichmann, Hochland oder Metro und zählt zu den größten bAV-Dienstleistern in Deutschland. Aufgrund ihrer langjährigen und umfassenden Berufserfahrung ist Melanie Jura in der betrieblichen Altersversorgung gut vernetzt und kennt dabei die Wünsche und Bedürfnisse der Branche.

Auch für Jura führt kein Weg an einer stärkeren kapitalgedeckten Altersvorsorge vorbei. Insbesondere in der betrieblichen Altersvorsorge hätten sich Produkte über Jahrzehnte als bewährte Form kapitalgedeckter Vorsorge etabliert. Sie gewähren lebenslange Leistungen, sichern das Langlebigkeitsrisiko kollektiv ab und orientieren sich unmittelbar an den Interessen von Beschäftigten und Arbeitgebern. "Wenn die Rentenreform den Lebensstandard im Alter sichern soll, braucht Deutschland mehr denn je eine starke zweite Säule", so Melanie Jura.

Mit ihrer Expertise an der Schnittstelle von Rentenpolitik, betrieblicher Altersversorgung, Generationengerechtigkeit und täglicher Praxis gehört Melanie Jura zu den profilierten Stimmen in der aktuellen Reformdebatte. Sie steht Medien als Ansprechpartnerin für Fragen zur Zukunft der Alterssicherung, zur Rolle der Kapitaldeckung sowie zu den Auswirkungen geplanter Reformen zur Verfügung.

Über die HAPEV:

Die Hamburger Pensionsverwaltung eG (HAPEV) ist ein Full-Service-Dienstleister für die betriebliche Altersvorsorge und gehört zu den größten Verwaltungen deutscher Pensionseinrichtungen. Das Social-Profit-Unternehmen bietet umfassende Expertise in den Bereichen Direktzusagen, Pensions- und Unterstützungskassen sowie Pensionsfonds.

Mit rund 200 Beschäftigten am Standort Hamburg betreut die HAPEV die Altersvorsorge von über 4.000 Mitgliedsunternehmen, darunter namhafte Firmen wie Coca-Cola, Deichmann, REWE, Ferrero und Saturn. Insgesamt verwaltet das Unternehmen mehr als eine Million Vorsorge- und Rentenkonten.

Das Leistungsspektrum reicht von der Fremdverwaltung von Einrichtungen und deren Beständen über die Komplettübernahme, einschließlich der Bestellung des Vorstands, bis hin zur Übernahme sämtlicher oder einzelner Funktionen. Darüber hinaus bietet die HAPEV Beratungsleistungen in der Versicherungs- und Finanzmathematik sowie Beratung bei der Neu- und Umgestaltung betrieblicher Versorgungssysteme.

Zu den verwalteten Pensionseinrichtungen gehören unter anderem die Hamburger Pensionskasse von 1905 VVaG (HPK) und die Hamburger Pensionsrückdeckungskasse VVaG (HPR). Mit mehr als 800.000 Mitgliedern ist die HPK die größte Firmenpensionskasse auf Gegenseitigkeit in Deutschland. Traditionell liegt ihr Schwerpunkt auf den Branchen Handel sowie Nahrungs- und Genussmittel.

Aus dieser breiten Expertise in der betrieblichen Altersversorgung hat sich die HAPEV in den vergangenen fast 30 Jahren zu einem führenden Pensionsverwalter entwickelt. Heute bedient das Team in Hamburg alle Branchen. Als Versorgungseinrichtungen großer Unternehmen stehen die zur Swiss Re gehörende Frankona Pensionskasse, die zur Deutschen Bahn gehörende Schenker Pensionskasse, die Continental- und die Phoenix Pensionskasse aus dem Continental-Konzern sowie die MER-Pensionskasse (TUI, DER) unter ihrer Verwaltung.

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