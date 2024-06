Enphase Energy

Enphase Energy mit vielen Produktinnovationen auf der Intersolar Europe

Freiburg (ots)

Der Solartechnologie-Pionier Enphase Energy wird auf der Messe "The smarter E Europe" (Intersolar Europe) in München vom 19. bis 21. Juni 2024 eine Vielzahl seiner Produktneuheiten für den europäischen Markt vorstellen. Zu den Highlights zählen:

IQ Battery 5P with FlexPhase: Die bisher leistungsstärkste Batterie von Enphase ist in verschiedenen Ausbaustufen ab 5 kWh erhältlich und kann sowohl für ein- als auch für dreiphasige Anwendungen konfiguriert werden. Die Batterie kann 3,84 kW Dauerleistung in einphasiger und 1,28 kW pro Phase in dreiphasiger Konfiguration liefern. Sie kann sich drei Sekunden lang bis zum 2-fachen der maximalen Dauerleistung entladen und ermöglicht so den Betrieb von Hochleistungsgeräten während eines Stromausfalls. Die Konfigurationen können in 5-kWh-Schritten bis zu einer Kapazität von 60 kWh skaliert werden.

IQ System Controller 3: Mit dem Controller können jetzt auch PV-Betreiber in Europa die Batterie-Ersatzstrom-Funktionen von Enphase nutzen. Er kann das Haus bei einem Stromausfall vom Netz trennen und ermöglicht eine nahtlose Stromversorgung durch Enphase Solar- und IQ Battery 5P-Systeme.

IQ8X Microinverter: Der IQ8X Microinverter wurde für leistungsstärkere Solarmodule mit bis zu 560 W DC entwickelt und bietet eine AC-Spitzenleistung von 384 W. Mit einer maximalen Eingangsspannung von 79,5 V unterstützt der IQ8X Microinverter Solarmodule mit höherer DC-Ausgangsspannung und höherer Zellenzahl, z. B. 96 Zellen und 88 oder 80 Halbzellen.

IQ8P Microinverter: Modelle dieser Familie können bis zu 14 Ampere DC-Spannung mit einer AC-Spitzenleistung von 480 W verarbeiten. Sie eignen sich ideal für die Kombination mit den neuesten Hochleistungs-Solarmodulen mit bis zu 670 W DC für den privaten und gewerblichen Einsatz.

IQ Energy Management: Diese Energiemanagement-Software für Privathaushalte wird die komplexen Stromtarifstrukturen in Europa unterstützen. Mit Hilfe eines KI-basierten Algorithmus kann die Software den ROI maximieren und die Amortisationszeit für PV-Betreiber verkürzen, selbst bei schwankenden Strompreisen.

Software-Plattform Solargraf: Die Software ermöglicht es Solarinstallateuren, umfassende Systemdesigns und -vorschläge zu erstellen, die Solar- und Batteriesysteme für private und gewerbliche Kunden umfassen.

IQ EV Charger: Ein smartes Ladegerät, das mit Solarsystemen und Batterien von Enphase integriert werden kann, und es Hausbesitzern ermöglicht, ihre Stromkosten durch Laden mit Solarenergie zu optimieren. Zu den Funktionen gehören eine fein abgestufte Stromregelung, MID-Zähler, ISO 15118, Zugriffskontrolle, die Koexistenz von Wi-Fi und Mobilfunkmodem sowie die dynamische Umschaltung zwischen dreiphasigem und einphasigem Laden.

IQ Balcony Solar Kit: Eine einfache und effiziente Lösung für Balkonanlagen. Mit diesem Kit können Bewohner von Apartments den Strom von bis zu sieben IQ8HC Microinvertern und den dazu passenden Solarmodulen einspeisen.

"Europa bleibt Vorreiter beim Einsatz erneuerbarer Energien, und die Intersolar Europe ist die ideale Plattform, um zu zeigen, wie die Produkte von Enphase helfen, das Momentum aufrecht zu erhalten", sagt Sabbas Daniel, Senior Vice President of Sales bei Enphase Energy. "Wir freuen uns darauf, auf der Konferenz mit unseren Kunden in Kontakt zu treten und unsere innovativen Lösungen für das Energiemanagement zu Hause vorzustellen, die eine nachhaltige Zukunft vorantreiben."

Die vorgestellten Produkte und Lösungen sollen in der zweiten Jahreshälfte 2024 in ausgewählten europäischen Ländern verfügbar sein. Enphase wird auf der EM-Power-Europe Ausstellung während der Intersolar Europe vertreten sein sowie in Halle B5, Stand B5.410 vom 19. bis 21. Juni 2024. Weitere Informationen über Enphase Energy finden sich hier.

