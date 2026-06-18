Robert Bosch Stiftung GmbH

Deutscher Schulpreis 2026: 15 Schulen für das Finale nominiert

Stuttgart (ots)

Preisgelder von insgesamt rund 300.000 Euro werden für herausragende Schulkonzepte vergeben.

Bundeskanzler Friedrich Merz überreicht die renommierte Auszeichnung am 29. September 2026 in Berlin.

Robert Bosch Stiftung und Heidehof Stiftung verleihen den wichtigsten Preis für deutsche Schulen zum zwanzigsten Mal.

Ob in der Stadt oder auf dem Land, ob groß oder klein: Überall in Deutschland gibt es Schulen, die mit schlauen Ideen und viel Herzblut den Unterricht jeden Tag besser machen. 15 von ihnen stehen nun im Finale des Deutschen Schulpreises 2026. Sie zeigen, wie gute Schule heute geht und wurden von einer rund 50-köpfigen Jury aus Bildungswissenschaft, Schulpraxis und Verwaltung für das Finale des Wettbewerbs ausgewählt. Die Schulen kommen aus Baden-Württemberg (2), Bayern (4), Berlin (1), Hamburg (1), Hessen (2), Niedersachen (1), Nordrhein-Westfalen (2), Schleswig-Holstein (1) und Thüringen (1).

Mit dem Deutschen Schulpreis zeichnen die Robert Bosch Stiftung GmbH und die Heidehof Stiftung GmbH in diesem Jahr zum zwanzigsten Mal die besten Schulen Deutschlands aus. Kooperationspartner sind die ARD und die ZEIT Verlagsgruppe.

Preisverleihung mit Bundeskanzler Friedrich Merz

Die nominierten Schulen nehmen an der feierlichen Preisverleihung mit Bundeskanzler Friedrich Merz am 29. September 2026 in Berlin teil. Dann wird bekannt gegeben, wer die begehrten Auszeichnungen erhält. Der Hauptpreis ist mit 100.000 Euro dotiert, fünf weitere Preise mit jeweils 30.000 Euro. Alle weiteren nominierten Schulen erhalten einen Anerkennungspreis von 5.000 Euro. Die Verleihung wird live übertragen.

Anspruchsvolles Auswahlverfahren

Der Weg ins Finale war anspruchsvoll. Aus 87 Bewerbungen wählte die Jury im April 2026 zunächst 20 Schulen für die engere Auswahl aus. In den vergangenen Wochen besuchten Juryteams diese Schulen, um sich vor Ort ein umfassendes Bild zu machen. Die Expert:innen führten Gespräche mit Lehrkräften, Schüler:innen und Eltern, hospitierten im Unterricht und erlebten schulische Projekte. Auf Basis dieser Besuche nominierte die Jury nun die 15 Finalist:innen.

Auszeichnung mit Strahlkraft

Der Deutsche Schulpreis gilt als anspruchsvollste Auszeichnung für gute Schulen in Deutschland. Die Jury bewertet sechs Qualitätsbereiche: "Unterrichtsqualität", "Leistung", "Umgang mit Vielfalt", "Verantwortung", "Schulleben und Netzwerke" sowie "Lernende Schule". Diese Merkmale sind inzwischen als Kennzeichen guter Schulqualität allgemein anerkannt.

Seit 2006 haben sich mehr als 2.800 Schulen beworben. Der Preis wirkt dabei weit über die Gewinnerschulen hinaus: Die prämierten Konzepte werden über das Deutsche Schulportal, Fortbildungen und Publikationen bundesweit zugänglich gemacht. Bewerberschulen können 15 Monate lang im Forum des Deutschen Schulpreises intensiv an ihrer Unterrichtsentwicklung arbeiten. Das Hospitationsprogramm ermöglicht allen Lehrkräften in Deutschland Einblicke in die Arbeit der Preisträgerschulen - so entsteht ein Kreislauf, in dem sich gute Schulpraxis verstärkt und verbreitet.

Hinweise:

Auf dem Deutschen Schulportal stellen wir die nominierten Schulen in kurzen Texten vor. Die Liste der Schulen finden Sie anbei.

Eine Fotoauswahl aller nominierten Schulen ist online verfügbar.

Deutscher Schulpreis 2026: Die Nominierten (sortiert nach Bundesland)

Name der Schule/ Ort/ PLZ/ Bundesland

Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in Tuttlingen, 78532, Baden-Württemberg

Heinrich-Schickhardt-Gemeinschaftsschule Bad Boll, 73087, Baden-Württemberg

Hans-Carossa-Grundschule Heining-Schalding in Passau, 94036, Bayern

Hans-Leipelt-Schule Donauwörth, 86609, Bayern

Mittelschule Altdorf in Altdorf, 90518, Bayern

Nymphenburger Schulen in München, 80638, Bayern

Käthe-Kollwitz-Gymnasium in Berlin, 10439, Berlin

Stadtteilschule Wilhelmsburg in Hamburg, 21107, Hamburg

Bertha-von-Suttner-Schule in Mörfelden-Walldorf, 64546, Hessen

Georg-Christoph-Lichtenberg-Oberstufengymnasium in Bruchköbel, 63486, Hessen

Oberschule Berenbostel in Garbsen, 30827, Niedersachsen

Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule in Bergkamen, 59192, Nordrhein-Westfalen

Gemeinschaftsgrundschule Fröndenberg, 58730, Nordrhein-Westfalen

Kurt-Tucholsky-Schule Flensburg, 24943, Schleswig-Holstein

Staatliche Grundschule Tannroda in Bad Berka, 99438, Thüringen

Über die Robert Bosch Stiftung

Die Robert Bosch Stiftung arbeitet in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Globale Fragen. Mit ihrer Förderung setzt sie sich für eine gerechte und nachhaltige Zukunft ein. Die Stiftung ist gemeinnützig, unabhängig und überparteilich. Sie geht auf das Vermächtnis von Robert Bosch zurück. Der Unternehmer und Stifter formulierte darin den doppelten Auftrag, das Fortbestehen des Unternehmens zu sichern und sein soziales Engagement weiterzuführen.

Die Robert Bosch Stiftung GmbH unterhält eigene Einrichtungen, entwickelt innovative Projekte und fördert auf internationaler wie lokaler Ebene. Die Erkenntnisse aus ihrer Förderung bringt die Stiftung in die Fachwelt und die öffentliche Debatte ein.

Die Stiftung hält rund 94 Prozent der Geschäftsanteile an der Robert Bosch GmbH und finanziert sich aus deren Dividende. Unternehmen und Stiftung handeln unabhängig voneinander. Seit ihrer Gründung 1964 hat die Robert Bosch Stiftung mehr als 2,7 Milliarden Euro für ihre gemeinnützige Arbeit ausgegeben.

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