Robert Bosch Stiftung GmbH

Robert Bosch Stiftung setzt auf die Stärkung der Demokratie

Stuttgart (ots)

Unter dem Motto 'Unsere Demokratie, unsere Verantwortung' fördert die Robert Bosch Stiftung in diesem Jahr Demokratieprojekte mit insgesamt rund 11 Millionen Euro.

Positive Bilanz der Stiftungsarbeit im Jubiläumsjahr 2024: Rund 219 Millionen Euro in gemeinnützige Arbeit investiert, in über 20 Ländern aktiv und mehr als 300 neue Projekte auf den Weg gebracht.

Das Vertrauen in staatliche Institutionen schwindet. Rechtsextreme Parteien gewinnen an Zulauf und die Gesellschaft ist zunehmend gespalten. Die Robert Bosch Stiftung stellt in diesem Jahr den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Mittelpunkt ihrer Arbeit. Unter dem Motto 'Unsere Demokratie, unsere Verantwortung' fördert sie mit insgesamt rund 11 Millionen Euro zahlreiche Projekte in Deutschland, in denen sich Menschen aktiv für die Gesellschaft engagieren.

"Der Dialog ist die Basis der freiheitlich-demokratischen Grundordnung", sagt Bernhard Straub, Geschäftsführer der Robert Bosch Stiftung GmbH. "Als Stiftung setzen wir uns dafür ein, dass Kontroversen ausgetragen werden können, dass Menschen immer wieder die Perspektive wechseln und neu lernen, Unterschiede auszuhalten und Kompromisse zu finden. In diesem Sinne wollen wir in diesem Jahr den Blick auf gelungene Beispiele aus unserer Förderung lenken, um Erfahrungen zu teilen, andere zu inspirieren und zur Nachahmung anzuregen. Wir sind überzeugt: Jede und jeder von uns trägt Verantwortung für unsere Demokratie."

Beispiele für gelebte Demokratie

In ihrer Arbeit unterstützt die Stiftung innovative Formate der Bürgerbeteiligung und lokale Projekte, in denen Menschen an Alltagsorten wie dem Sportverein oder dem Friseursalon miteinander ins Gespräch kommen und darin gestärkt werden, die Meinung anderer zu respektieren. Auch ihre Förderung der Demokratiebildung für Schüler:innen und Lehrkräfte wird die Stiftung in den kommenden Jahren weiter ausbauen. Erstmals verleiht sie im Rahmen des Deutschen Schulpreises am 30. September 2025 einen Themenpreis Demokratiebildung.

219 Millionen Euro in gemeinnützige Arbeit investiert

Knapp 219 Millionen Euro hat die Robert Bosch Stiftung im vergangenen Jahr in ihre Fördergebiete Gesundheit, Bildung und Globale Fragen investiert. Rund 151 Millionen Euro flossen in den Bereich Gesundheit, insbesondere in den Ausbau des Bosch Health Campus (BHC), der das Robert Bosch Krankenhaus, mehrere Forschungsinstitute, ein Bildungszentrum und das Robert Bosch Centrum für Innovationen im Gesundheitsbereich vereint. Im Juni 2024 hatte die Stiftung anlässlich ihres 60-jährigen Bestehens angekündigt, in den nächsten fünf Jahren mehr als eine halbe Milliarde Euro für eine zukunftsfähige Gesundheitsversorgung in den BHC in Stuttgart zu investieren.

Weltweit engagiert

Die Stiftung unterhält eigene Einrichtungen wie den Bosch Health Campus, führt zahlreiche Projekte durch und geht weltweit Partnerschaften ein. Allein im vergangenen Jahr war sie in über 20 Ländern aktiv und hat mehr als 300 neue Projekte auf den Weg gebracht. Im Bereich Globale Fragen unterstützte sie beispielsweise Initiativen, die sich in Krisenregionen der Welt für die Einbindung der lokalen Bevölkerung in Friedensprozesse stark machen oder Organisationen, die sich für die Einhaltung der Rechte von Arbeitsmigrant:innen in Europa einsetzen. Im Bereich Bildung standen unter anderem die Weiterbildung von Lehrkräften im Umgang mit Künstlicher Intelligenz und die Demokratiebildung an Schulen im Mittelpunkt.

Darüber hinaus feierte die Robert Bosch Academy am Berliner Standort der Stiftung im vergangenen Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Seit ihrer Gründung haben 118 Fellows aus 49 Ländern in der deutschen Hauptstadt gemeinsam an den großen Fragen unserer Zeit gearbeitet. Im Juni 2024 hat die Stiftung im Rahmen ihrer Ukraine-Förderung u.a. die Initiative Foundations for Ukraine ins Leben gerufen. Hiermit soll die Unterstützung für die Ukraine besser koordiniert und finanzielle Mittel gezielter eingesetzt werden können.

www.bosch-stiftung.de

Über die Robert Bosch Stiftung

Die Robert Bosch Stiftung arbeitet in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Globale Fragen. Mit ihrer Förderung setzt sie sich für eine gerechte und nachhaltige Zukunft ein. Die Stiftung ist gemeinnützig, unabhängig und überparteilich. Sie geht auf das Vermächtnis von Robert Bosch zurück. Der Unternehmer und Stifter formulierte darin den doppelten Auftrag, das Fortbestehen des Unternehmens zu sichern und sein soziales Engagement weiterzuführen.

Die Robert Bosch Stiftung GmbH unterhält eigene Einrichtungen, entwickelt innovative Projekte und fördert auf internationaler wie lokaler Ebene. Die Erkenntnisse aus ihrer Förderung bringt die Stiftung in die Fachwelt und die öffentliche Debatte ein.

Die Stiftung hält rund 94 Prozent der Geschäftsanteile an der Robert Bosch GmbH und finanziert sich aus deren Dividende. Unternehmen und Stiftung handeln unabhängig voneinander. Seit ihrer Gründung 1964 hat die Robert Bosch Stiftung mehr als 2,5 Milliarden Euro für ihre gemeinnützige Arbeit ausgegeben.

Original-Content von: Robert Bosch Stiftung GmbH, übermittelt durch news aktuell