Berliner Zeitung: Kommentar zum Datendiebstahl. Von Christian Schlüter

Berlin (ots) - Und nun das: Ein Hackerangriff erschüttert Deutschland. Na klar sind wir wieder einmal vollkommen überrascht. Was nur die Schlussfolgerung zulässt, dass wir uns in den letzten Jahren offenbar nicht mit den wirklich wichtigen, den drängenden Digitalthemen beschäftigt haben. ... Betroffen von dem Hack sind ja nicht nur Personen, sondern Institutionen, etwa Parlamente, Politikerbüros, Parteizentralen, mithin also demokratische Institutionen. Auf sie zielt die Cyber-Attacke auch. Und sie lässt ahnen, was noch möglich wäre, sollte ein talentierter Hacker sich mal die, sagen wir, Krankenhäuser oder Kraftwerke Berlins vorknöpfen. Oder einfach mal das Ampelsystem auf unseren Straßen. Das ginge leichter, als wir uns vorstellen möchten.

