Huawei veröffentlicht die kollaborative Plattform für die IEEE P2413.2 Power DistributionIoT (PDIoT) Referenzarchitektur-Standards

Barcelona, Spanien, 9. März 2025 (ots/PRNewswire)

Während des MWC Barcelona 2025 stellte Huawei auf dem Huawei Electric Power Summit unter dem Motto „Erfolgreich mit der Digitalisierung, Beschleunigung der elektrischen Energieintelligenz" eine Kooperationsplattform für die IEEE P2413.2 PDIoT-Referenzarchitektur-Standards vor. Branchenexperten und führende Vertreter internationaler Normungsorganisationen tauschten ihre neuesten Forschungsergebnisse und erfolgreichen Praktiken aus, um die digitale Transformation im Energiesektor voranzutreiben.

David Sun, Geschäftsführer der Huawei Geschäftseinheit für Elektrizitäts- und Digitalisierungslösungen und Vizepräsident von Huawei, erörterte die Herausforderungen, mit denen Stromsysteme konfrontiert sind, wie z. B. traditionelle Leitungsverluste, Zuverlässigkeitsprobleme und mehr. Er sprach auch über die neuen globalen Herausforderungen im Zeitalter der neuen Energien und hob die Bedeutung von Innovationen hervor. Durch Innovationen in den Bereichen Cloud Computing, Edge Computing, Mittelspannungskommunikation und HPLC-Technologie können viele Probleme des Niederspannungsnetzes wirksam gelöst werden. So konnte beispielsweise das Stromversorgungszentrum der Xi'an International Port Zone nach der vollständigen Implementierung von Huawei HPLC eine deutliche Verbesserung der Zuverlässigkeit der Niederspannungskommunikation auf bis zu 99,9 % verzeichnen. Jetzt werden über 97 % der Nutzer bei einem Stromausfall innerhalb von 3 Minuten proaktiv von Mitarbeitern von State Grid kontaktiert. Die Zahl der passiven Störungsmeldungen für Einzelhaushalte im Niederspannungsbereich ist um fast 50 % zurückgegangen. Die Berechnung des Leitungsverlustes kann in nur 15 Minuten abgeschlossen werden. Darüber hinaus hat ein Unternehmen in Shaanxi erfolgreich die vollständige Integration dezentraler PV-Anlagen, die koordinierte Ladung von Ladesäulen und die Verdopplung der Kapazität sowie weitere wertvolle Anwendungen realisiert. David Sun erläuterte auch die Schlüsselelemente einer erfolgreichen Innovation. Dazu gehören architektonische Innovationen für eine offene, anpassungsfähige und systematische digitale Transformation, Modellinnovationen mit KI-Funktionen und Ökosysteminnovationen für eine branchenübergreifende Zusammenarbeit. Sie umfassen auch KI-Innovationen zur Optimierung der Stromerzeugung, insbesondere in Bereichen wie der Stromprognose für neue Energien, der Lastprognose und der Autonomie von Umspannwerken.

Huawei legt den Schwerpunkt auf wichtige Geschäftsszenarien im Bereich der Elektrizität und die Integration der digitalen Produktivität. Durch die strategische Zusammenarbeit mit dem Ökosystem der Branche setzt sich Huawei für nachhaltiges Wachstum und intelligente Fortschritte in diesem Sektor ein. Während des Gipfels teilten Bilel Jamoussi, stellvertretender Direktor von ITU TSB, Roque Bacani, erster Vizepräsident und Direktor für IKT und Transformation von Meralco, und Juan Ortiz Noval, Direktor für Netzwerkbetrieb und -wartung von E-Distribución Redes Digitales, ihre erfolgreichen Praktiken mit Huawei. Oleg Logvinov, Vorsitzender der IEEE-Arbeitsgruppen P2413.2, P1901.1 und P1901.3 und Geschäftsführer von IoTecha, stellte die Architektur der IEEE-P2413.2-PDIoT-Standards sowie die strategischen Initiativen der IEEE-P2413.2-Arbeitsgruppe vor. Er arbeitete auch mit Huawei zusammen, um die IEEE P2413.2 PDIoT-Referenzarchitektur-Standard-Kooperationsplattform vorzustellen.

Mit Blick auf die Zukunft wird sich Huawei auf digitale Technologie und KI konzentrieren, den Prozess der digitalen Transformation auf der Grundlage der gewonnenen Erfahrungen kontinuierlich verfeinern und mit Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um die digitale und intelligente Transformation der Energiebranche voranzutreiben.

