Huawei kündigt Flash-Forward-Aktionsplan an, um Unternehmen bei der Bewältigung von Datenherausforderungen im intelligenten Zeitalter zu unterstützen

Barcelona, Spanien, 5. März 2024 (ots/PRNewswire) - Huawei und BJFF erhielten letzte Woche auf dem MWC Barcelona 2024 den GSMA GLOMO Award für "Outstanding Mobile Contribution to the UN SDGs" (Herausragender mobiler Beitrag zu den UN SDGs) für eine KI-gestützte Lösung, die das Aussterben des wilden Atlantiklachses in Norwegen verhindern soll. „Wir fühlen uns ...

mehr