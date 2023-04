Huawei

TECH4ALL: Förderung von Inklusion und Nachhaltigkeit durch Partnerschaften

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

- Huawei und seine globalen Partner waren Gastgeber eines Media-Roundtables bei derHAS2023.

Im Rahmen eines Media-Roundtables, der gestern auf dem Huawei Global Analyst Summit 2023 abgehalten wurde, haben Huawei und seine globalen Partner die neuesten TECH4ALL-Praktiken vorgestellt und erörtert, wie digitale Technologie eine integrativere und nachhaltigere digitale Welt ermöglichen können.

Während der Sitzung haben mehrere der globalen TECH4ALL-Partner von Huawei Updates zu Projekten gemacht, die derzeit auf der ganzen Welt laufen. Eine Schlüsselbotschaft war, dass die starke Kombination aus Technologie und Partnerschaften für jedes Projekt von grundlegender Bedeutung war, um positive Ergebnisse zu erzielen.

„Alle unsere Bemühungen im Rahmen von TECH4ALL-Initiativen waren nur durch die Kombination von Technologie und Partnerschaften möglich", sagte Jeffrey Zhou, Präsident von ICT Marketing für Huawei in seinen Eröffnungsbemerkungen am Roundtable.

Seit dem Start der Initiative im Jahr 2019 hat Huawei eng mit Regierungen, Kunden, internationalen Organisationen, Forschungsinstituten und NGOs zusammengearbeitet, um den sozialen Wert der digitalen Technologie so weit wie möglich zu gestalten.

Förderung von Gerechtigkeit und Qualität in der Bildung

Um die Inklusion voranzutreiben und zum Aufbau nachhaltiger Zukunft beizutragen, haben TECH4ALL Bildungsprojekte bisher 220.000 Begünstigte weltweit erreicht. Vorrangige Begünstigte sind die abgelegenen und ländlichen Gemeinden, sowie unterversorgte Gruppen, darunter Frauen und Mädchen, arbeitslose Jugendliche, Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen, sowie K12-Studenten und -Lehrer.

Während des Roundtables stellteYouChange China Social Entrepreneur Foundation seine Vision vor und unterstrich, wie technologiebasierte Support-Plattformen, Lehrkräfte in ländlichen Gebieten durch Online-Schulungen zur Entwicklung ihrer beruflichen Fähigkeiten und ihres Vertrauens unterstützen.

„Die größte Entwicklung ist die Entwicklung des Menschen. In Zukunft würden wir gerne mit Huawei zusammenarbeiten, um die ländliche Bildung durch Technologie zu verbessern", sagte Hui Ling, Generalsekretär von der YouChange China Social Entrepreneur Foundation.

Erhaltung der Natur durch Technologie

Im Bereich der Nachhaltigkeit und des Naturschutzes haben die TECH4ALL-Projekte dazu beigetragen, die Artenvielfalt effizient zu erhalten und die natürlichen Ressourcen In 46 geschützten Gebieten auf der ganzen Welt nachhaltig zu verwalten. Darunter fallen 5 Pilotprojekte im Rahmen der Tech4Nature-Partnerschaft, die im Jahr 2020 zwischen Huawei und International Union for Conservation of Nature eingerichtet wurden.

„Wenn wir über Biodiversität und flächenbezogene Erhaltung sprechen, kann Technologie uns wirklich dabei helfen, die Berichterstattung über biologische Vielfalt, Klima und flächenbezogene Erhaltungsziele zu überwachen und diese zu stärken", sagte Khalid Pasha, Asien-Koordinator, IUCN Asia Regional Office.

Während des Roundtables informierte der TECH4ALL Partner C Mind über das Mexiko-Tech4Nature-Projekt. Das Projekt wurde mit IUCN Mai 2022, C Minds und anderen lokalen Partnern ins Leben gerufen und nutzt die Möglichkeiten von KI und gemeinschaftsorientierten Ansätzen zum Schutz der biologischen Vielfalt im Dzilam State Reserve, einschließlich des gefährdeten nordamerikanischen Jaguars.

„Der Einsatz von Technologien bietet die Möglichkeit, die Erhaltungsmaßnahmen auf ein beispielloses Niveau zu heben und einen kürzeren Zeitraum zu gewährleisten. In diesem Fall wurde somit erreicht, dass die Ergebnisse jahrelanger manueller Kennzeichnung und Dateninterpretation in weniger als 1 Jahren der Zusammenarbeit mit Technologie und Partnerschaften erzielt werden konnten. Dies bietet ebenso die Möglichkeit, transparente und messbare Auswirkungen zu erzielen", sagte Regina Cervera Pacheco, Projektkoordinatorin für C Minds.

Nutzung von IT zur Förderung der ländlichen Entwicklung

ITU-D nahm auch an der Sitzung teil, um über das Projekt Smart Village Pakistan zu informieren. Dieses Projektmodell, das im Januar 2023 eingeführt wurde, beschleunigt die Wirkung von mehreren SDGs, indem es den Zugang im letzten Moment erhöht und es entfernten Dörfern ermöglicht, Zugang zu einer Reihe digitaler Dienste, einschließlich e-health, e-education und e-commerce zu gewähren, damit hier die Lebensqualität und wirtschaftliche Chancen verbessert werden können.

„Pakistan ist das erste Smart Village-Programm von ITU im asiatisch-pazifischen Raum unter der Initiative Smart Villages und Smart Islands. Wir sind sehr stolz darauf, in dieser Hinsicht mit der Regierung von Pakistan und Huawei zusammenzuarbeiten. Diese Arten von Pilotprojekten bringen auch neue Partner ein, die noch größere Veränderungen bewirken können. Ich möchte all jenen danken, die sich dazu entschieden haben, dies zu einer Erfolgsgeschichte zu machen", sagte Ashish Narayan, Programmkoordinator bei der ITU Regional Office für Asien and den pazifischen Raum.

Da die TECH4ALL-Partner am Media-Roundtable deutlich zeigen, was die Zusammenarbeit mit gemeinsamen Zielen in der Praxis erreichen kann, hofft Huawei, weiterhin auf Inklusion und Nachhaltigkeit durch innovative Technologien, sowie die Möglichkeit, langfristige Partnerschaften aufzubauen.

Informationen zu Huawei TECH4ALL

TECH4ALL ist die langfristige Initiative und der Aktionsplan von Huawei zur digitalen Integration. Mit Hilfe von innovativen Technologien und Partnerschaften soll TECH4ALL dazu beitragen, Integration und Nachhaltigkeit in der digitalen Welt zu fördern.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Huawei TECH4ALL unter https://www.huawei.com/en/tech4all

Folgen Sie uns auf Twitter unter https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2060163/Huawei_partners_held_TECH4ALL_roundtable_Day_2_HAS_2023.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/tech4all-forderung-von-inklusion-und-nachhaltigkeit-durch-partnerschaften-301804774.html

Original-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell