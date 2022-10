Yang Chaobin von Huawei bringt All-Band 5G Solution Series auf den Markt

Huawei

Auf dem Global Mobile Broadband Forum 2022 (MBBF2022) stellt Yang Chaobin, Präsident von Huawei ICT Products & Solutions und Huawei Wireless Solution, das One-5G-Konzept und eine Reihe von Lösungen vor, die die Entwicklung aller Bänder zu 5G erleichtern sollen. „5G ist auf der Überholspur", so Yang Chaobin. „Die Zukunft erfordert die Entwicklung aller Bänder zu 5G. Die All-Band 5G-Lösungsreihe von Huawei hilft Kunden beim Aufbau von 5G-Netzwerken mit optimaler Leistung, ultimativem Erlebnis und minimalem Energieverbrauch."

5G wird seit drei Jahren vermarktet. Es hat sich in Bezug auf die Netzabdeckung, die Geräte und die Nutzerzahl schnell weiterentwickelt. 5G bietet Verbrauchern ein intensiveres und digitales HD-Erlebnis und hat die digitale Transformation in allen Branchen beschleunigt. Es hat die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, und die Produktionseffizienz der Industrie verbessert. Beim Aufbau von 5G-Netzen konzentrierten sich die Betreiber in der Anfangsphase auf die Entwicklung von TDD und mmWave, aber in letzter Zeit haben sich die meisten Betreiber für die TDD+FDD-Konvergenz entschieden.

In Zukunft werden alle Verbindungen und Dienste auf 5G umgestellt, und das gilt auch für alle Frequenzbänder. Huawei hat das One-5G-Konzept und Lösungen entwickelt, um die Fähigkeiten aller Bänder zu maximieren und eine tiefgreifende Koordination zwischen den Bändern zu ermöglichen, was die Grundlage für den Aufbau effizienter und kostengünstiger 5G-Netzwerke bildet.

MetaAAU mit ELAA verbessert die TDD Uplink- und Downlink-Abdeckung bei gleichzeitiger Reduzierung des Energieverbrauchs

Die Kombination aus hoher TDD-Bandbreite und Massive MIMO ermöglicht ein generationsübergreifendes 5G-Erlebnis. Es ist wichtig, eine bessere Abdeckung und eine höhere Kapazität bei geringerem Energieverbrauch zu bieten, was eine Reihe von neuen TDD-Massive-MIMO-Lösungen inspiriert hat.

MetaAAU von Huawei steigert die Leistung und Energieeffizienz auf ein neues Niveau, indem es die ELAA-Technologie (Extrem Large Antenna Array) sowie eine innovative Software- und Hardwarekoordination nutzt. MetaAAU wird weltweit in großem Umfang eingesetzt. Es hat sich gezeigt, dass es die Uplink- und Downlink-Abdeckung und die Nutzererfahrung verbessert und dabei weniger Energie verbraucht.

Produkte mit größerer Bandbreite werden für die Betreiber ein Muss sein, um die neuen Anforderungen an die Bandzuweisung zu erfüllen und den Einsatz von Ultrabreitband zu vereinfachen. Die neue 800-MHz-MetaAAU von Huawei unterstützt den aktuellen Einsatz im C-Band und ermöglicht einen vereinfachten Einsatz im zukünftigen neuen Spektrum.

Für Szenarien mit begrenztem Platz für die Antenneninstallation bietet Huawei Meta BladeAAU an, das die Meta- und Blade-Technologien auf einzigartige Weise kombiniert, um eine einfache Bereitstellung von MetaAAU und allen Sub-3GHz-Bändern auf einem einzigen Mast zu ermöglichen, was es ideal für Szenarien mit nur einer Antenne macht.

Ultrabreitband- und Multi-Antennen-Technologien vereinfachen den Einsatz bei fragmentiertem FDD-Spektrum und verbessern die Spektraleffizienz

Ältere FDD-Bänder werden sich weiter zu 5G entwickeln. Dieser Prozess kann mit den Herausforderungen des fragmentierten Schmalbandspektrums und der Koexistenz von Multi-RATs konfrontiert werden.

Huawei hat seine Ultrabreitband- und Multi-Antennen-Lösungsreihe aktualisiert, um Betreibern dabei zu helfen, die Bereitstellung zu vereinfachen, die spektrale Effizienz zu verbessern und ein hochwertiges Nutzererlebnis für alle RATs zu bieten.

Die Ultrabreitband 4T4R RRU von Huawei unterstützt eine vereinfachte Multiband-Netzbereitstellung auf 700-900 MHz oder 1,8-2,6/1,4 GHz und Power-Sharing auf Millisekunden-Ebene über alle Träger, Bänder und RATs hinweg, was den Stromverbrauch reduziert und gleichzeitig eine GU-Abdeckung gewährleistet.

Ein weiteres Huawei-Produkt, die Ultrabreitband 8T8R RRU, kann die Kapazität von 4G- und 5G-Netzwerken um das 1,5- bzw. 3-fache erhöhen. Zusammen mit der Hertz-Plattformantenne, die über eine integrierte SDIF-Technologie (Signal Direct Injection Feeding) verfügt, kann die 8T8R RRU den Energieverbrauch senken.

Für Szenarien, die eine große Kapazität erfordern, bietet Huawei FDD Massive MIMO AAU an, das die Kapazität von 4G- und 5G-Netzwerken um das 3- bzw. 5-fache erhöhen kann und damit die 4G- und 5G-Leistung verbessert. Dieses Produkt wurde weltweit in über 70 Netzwerken kommerziell eingesetzt.

Für einpolige Szenarien bietet Huawei die FDD BladeAAU-Lösung an, die als erste in der Branche FDD Massive MIMO AAUs und passive Sub-3-GHz-Antennen kombiniert. Er ermöglicht eine einfache Aufstellung an einem Mast.

LampSite und RuralLink Lösungen ermöglichen allgegenwärtiges 5G

In Anbetracht der Tatsache, dass 70 % des drahtlosen Netzwerkverkehrs in Innenräumen stattfinden, hat Huawei die LampSite-5.0-Lösung entwickelt, die eine Kombination aus TDD+FDD-Multiband und Multi-RAT bietet. Dank des hochintegrierten Designs reduziert LampSite 5.0 das Gewicht und das Volumen der Hardware, während gleichzeitig der Stromverbrauch reduziert wird. Darüber hinaus wird mmWave für die LampSite-Lösung eingeführt, um in Innenräumen eine Kapazität von 10 Gbit/s auf der Grundlage einer ultrabreiten Bandbreite und einer verteilten Architektur bereitzustellen.

Huawei hat auch die RuralLink-Lösung auf den Markt gebracht, die für abgelegene Gebiete gedacht ist. Bei dieser Lösung genügen eine einzige RRU und eine Antenne, um drei Sektoren auf dem Land zu versorgen, und das Mikrowellen-Fronthaul kann den Einsatz von BBUs am Standort ersparen. Die Entfernung zwischen dem RuralLink-Standort und dem Host-Standort beträgt bis zu 20 km. Dank des vereinfachten Designs und des extrem niedrigen Stromverbrauchs reichen nur 6 Solarmodule aus, um einen einzelnen Standort mit Strom zu versorgen, und auch die Fernwartung wird unterstützt.

Innovative mmWave-Lösung ermöglicht kommerziellen mmWave-Einsatz in Outdoor-Hotspots und Indoor-Szenarien

mmWave-Spektrumsressourcen sind reichlich vorhanden, und mehr als 140 Betreiber haben Zugang zu dem Spektrum mit hoher Bandbreite erhalten. Hotspots im Freien und Innenräume sind typische Anwendungsszenarien für mmWave.

In Hotspot-Szenarien im Freien benutzt die mmWave-Lösung von Huawei den iBeam und einen intelligenten Algorithmus zur Koordinierung von High- und Low-Band, um eine präzise Ausrichtung des Strahls und eine schnelle Verfolgung zu erreichen. Die Leistung bei kontinuierlicher Vernetzung zeigt, dass in sich bewegenden Fahrzeugen und in Innenräumen entlang von Straßen eine kontinuierlich hohe vom Benutzer wahrgenommene Rate erzielt werden kann.

In Innenraumszenarien arbeitet LampSite 5.0 von Huawei, das 800 MHz mmWave, C-Band und das 1,8-GHz-Band unterstützt, mit der verteilten Architektur und bietet eine extrem hohe Kapazität von mehr als 10 Gbit/s. Diese neuen Funktionen machen auch Indoor-Verbindungen nahtlos und erschließen das volle Potenzial von mmWave.

IntelligentRAN unterstützt intelligente 5G-Netzwerke

Da sich alle Bänder zu 5G entwickeln, werden intelligente Netzwerke benötigt, um die Anforderungen diversifizierter Dienste zu unterstützen, die Multi-RAT O&M-Effizienz zu verbessern und ein Gleichgewicht zwischen Benutzererfahrung und Energieverbrauch herzustellen. Mit seiner mehrschichtigen intelligenten Architektur hilft IntelligentRAN von Huawei den Betreibern, die Betriebs- und Wartungskosten des Netzwerks zu senken, die Netzwerkfunktionen zu erweitern und mehr Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen.

Die Kombination aus One-5G-All-Band-Lösungen und IntelligentRAN erschließt das volle Potenzial aller Bänder, einschließlich TDD, FDD und mmWave, und erleichtert die All-Band-Koordination für eine bessere Netzwerkleistung und einen geringeren Stromverbrauch, ganz nach dem Prinzip: Bands Work As One and Networks Work As One (Bands arbeiten als Einheit und Netzwerke arbeiten als Einheit).

„Wir leben in einer großartigen Zeit", so Herr Yang. „5G tritt in eine neue Ära ein. Wir wollen nun die 5G-Innovation mit dem Ziel fortsetzen, die Vision der Neugestaltung der Welt mit 5G zu verwirklichen und uns auf den Weg zu einer intelligenten Welt machen."

