Ob Whiskey-Flasche oder Asterix-Comic: Diese besonderen Liebhaber-Gegenstände haben die letzten Jahre am meisten an Wert gewonnen

Ein Asterix-Comic mit 525 Prozent Wertsteigerung innerhalb von zwei Jahren, eine Whiskey-Flasche mit sogar über 4455 Prozent in fünf Jahren: In Zeiten hoher Inflation kann sich ein Blick darauf lohnen, welche Wertsteigerung Sammler-Objekte erfahren. Erst kürzlich haben Deloitte und Credit Suisse in einer Studie untersucht, inwiefern Sammlerstücke wie schöne Uhren, Kunst, Wein, Mode und Oldtimer für Anleger:innen in Zeiten erhöhter Unsicherheit wertvolle Wertanlagen sein können. Catawiki, führender Online-Marktplatz für besondere Objekte ( www.catawiki.com), hat nun Liebhaber-Gegenstände mit einer bemerkenswerten Preisentwicklung in den letzten Jahren zusammengestellt, die auf der Auktionsplattform gehandelt wurden.

Neben Whiskey auch Fußball-Trikot und Dior-Handtasche mit großer Wertsteigerung

4455 Prozent Wertsteigerung: Diesen enormen Preisanstieg verzeichnet Catawiki über fünf Jahre für eine Whiskey-Flasche Macallan Edition No. 1. Während die limitierte Flasche 2017 noch für 90 Euro auf der Auktionsplattform verkauft wurde, waren es 2022 bereits 4.100 Euro. Und auch ein signiertes Fußball-Trikot der verstorbenen Fußballlegende Diego Maradona vom World-Cup 1986, der mit der berühmten "Hand Gottes" in die Fußballgeschichte einging, konnte seinen Wert in den letzten fünf Jahren enorm steigern. Bei der letzten Auktion 2022 erzielte es einen Wert von 9.999 Euro (1861 Prozent Preisanstieg). Auch bei Fashion-Items gab es enorme Wertsteigerungen: Das Handtaschenmodell Saddle Bag vom bekannten Designer Christian Dior war 2017 noch für 70 Euro zu haben. Nach dem Relaunch des Models ein Jahr später steigerte sich das Interesse an der Vintage-Version, sodass ein Taschen-Liebhaber 2022 das Modell für 937 Euro und somit mit einer Wertsteigerung von 1239 Prozent erwarb.

"Zwischen 2018 und 2021 ist die Preiskurve für einen 12-jährigen Macallan Whiskey steiler als der Aktienkurs von Tesla, wobei vier von fünf neuen Sammlern derzeit durch die Investitionskomponente ausgelöst werden. Limitierte Ausgaben von Macallan sind im Einzelhandel fast sofort ausverkauft", erklärt Jeroen Koetsier, Whisky-Experte bei Catawiki.

Asterix-Heft für 5.000 Euro: 525 Prozent Wertsteigerung in zwei Jahren

Wer alte Comic-Hefte besitzt, für den kann es sich lohnen, den Sammler-Wert zu prüfen wie ein Asterix Heft von 1962 zeigt, das auf Catawiki gehandelt wurde. Die Ausgabe "Die Goldene Sichel" ersteigerte ein Interessent 2020 für 5.000 Euro und damit für 525 Prozent mehr als noch 2018 (800 Euro).

"In den 1940er und 1950er-Jahren wurde nur eine begrenzte Anzahl von Exemplaren gedruckt. Frühe Ausgaben in gutem Zustand werden immer seltener und Sammler durchforsten das Internet in der Hoffnung, auf die letzten unberührten Perlen zu stoßen", sagt Karsten Bracker, Comic-Experte bei Catawiki. "Der verschärfte Wettbewerb führt regelmäßig zu jährlichen Preissteigerungen im dreistelligen Bereich für limitierte Ausgaben, wie bei dem Asterix T2-Erstdruck in sehr gutem Zustand."

Auch mit hoher Wertsteigerung: u.a. Apple iMac, Lego-Set und Panini-Album

Technikfreunde können ein Auge auf besondere Foto- oder Computer-Modelle werfen: Die Olympus Mju II Zoom 80, die nicht mehr produziert wird, wurde 2022 für 270 Euro mit einem Zuwachs von 980 Prozent im Vergleich zu 2017 verkauft. Während ein Apple iMac G3 PowerMac, der mit seinem ikonischen Design insbesondere unter Millennials beliebt ist, 2017 noch für 70 Euro den Besitzer wechselte, waren es 2022 bereits 260 Euro (Zuwachs um 271 Prozent). Die Luxus-Uhr Audemars Piguet Royal Oak 14800ST, die bei Erscheinen mit den Designkonventionen der Zeit brach, hat im Verkaufspreis innerhalb von drei Jahren um 257 Prozent zugenommen: 2021 kaufte sie ein Liebhaber für 14.500 Euro.

Wer noch Panini-Sammelbilder zu Hause hat, verfügt vielleicht ungeahnt über einen Schatz: Eine Bilderbox zur Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2011, die nur in geringer Zahl gedruckt wurde, ist innerhalb von drei Jahren um 631 Prozent im Wert gestiegen: 2021 kaufte sie jemand für 2.083 Euro (2019: 285 Euro). Aber auch Lego-Sets erfreuen sich großer Beliebtheit: Das allererste Lego-Set "Cafe Corner" der Modular Buildings-Serie wechselte 2020 den Besitzer für 2.700 Euro, ein Anstieg um 309 Prozent (2018: 660 Euro).

Auch Rotweinfreunde können ihr Lieblingsgetränk als Wertanlage nutzen: Eine Flasche des bekannten 2015 Clos de Vougeot Grand Cru stieg im Wert innerhalb von zwei Jahren um 447 Prozent: 2022 wurde sie für 662 Euro verkauft.

Diese Faktoren sind für die Wertsteigerung entscheidend

Nach Erfahrung der Expert:innen von Catawiki sind sechs Faktoren für eine Wertsteigerung von besonderen Objekten entscheidend: Seltenheit (je seltener, desto wertvoller), Besonderheit (etwa eine einzigartige Farbe), Zeitlosigkeit (Designs, die zu Klassikern werden), Nostalgie und der existenzielle Wert (Wertsteigerung durch das Ableben einer Berühmtheit) sowie die popkulturelle Bedeutung (Auftauchen in Serien- oder Filmhits).

"So ist Manolo Blahnik von einer Marke zum Synonym für sexy und elegante Stilettos geworden, weil sie in Carrie Bradshaws Garderobe in der Serie "Sex and the City" einen Ehrenplatz einnimmt", erklärt Luise Hack, Fashion Expertin bei Catawiki.

Bildmaterial von den Auktions-Objekten können Sie hier einsehen.

