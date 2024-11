Levine Leichtman Capital Partners

LLCP gibt erfolgreichen Abschluss des Multi-Asset Continuation Fund in Höhe von 575 Millionen US-Dollar bekannt

Levine Leichtman Capital Partners („LLCP") freut sich, den Abschluss einer Transaktion für einen Multi-Asset Continuation Fund in Höhe von 575 Millionen US-Dollar bekannt zu geben. LLCP LMM Acquisition Fund, L.P. wurde gegründet, um Anteile an drei Portfoliounternehmen – Blue Ridge Associates, Milton Industries und Resolution Economics – von LLCP Lower Middle Market Fund, L.P. („LMM II") zu erwerben. Hamilton Lane (Nasdaq: HLNE) fungierte als Hauptinvestor und wurde von einem Konsortium verschiedener institutioneller Anleger unterstützt.

Die Transaktion soll mehr Zeit und zusätzliches Kapital zur Verfügung stellen, um die einzelnen Portfoliounternehmen bei der Erreichung ihres Wachstumspotenzials zu unterstützen. Gleichzeitig soll es eine Liquiditätsoption für die LPs von LMM II bieten, die daran interessiert sind, die Performance des gesamten Portfolios zu steigern. LMM II wird nach Abschluss der Transaktion vollständig realisiert sein.

Michael Weinberg, geschäftsführender Gesellschafter, und Andrew Schwartz, Partner, bei LLCP, sagten: „Wir sind dankbar für die Unterstützung von Hamilton Lane und freuen uns, unsere Partnerschaft mit den Managementteams von Blue Ridge Associates, Milton Industries und Resolution Economics fortzusetzen. Wir sind stolz auf den Erfolg, den jedes dieser Unternehmen erzielt hat, und glauben fest an ihre Zukunftsaussichten. Wir freuen uns, unseren Investoren mit dieser Transaktion beschleunigt volle Liquidität zur Verfügung stellen zu können und LMM II vollständig zu realisieren."

Ryan Smith, Geschäftsführer im Secondary Investment Team von Hamilton Lane, sagte: „Wir freuen uns, diese hochwertigen LLCP-Portfoliounternehmen in ihrer nächsten Wachstumsphase zu unterstützen. Diese Transaktion unterstreicht den einzigartigen Wert von Hamilton Lane als strategischer Partner, der mit seiner Größe, Expertise und Erfahrung überzeugende Lösungen für GPs und LPs gleichermaßen ermöglicht."

Zu den drei Vermögenswerten des LLCP Continuation Fund („CV-Portfolio") gehören:

Blue Ridge Associates , ein führender Anbieter von technologiegestützten Lösungen und Dienstleistungen für die Verwaltung und Aufzeichnung von ESOPs und damit verbundenen Pensionsplänen nach 401(k). Das umfassende Dienstleistungsangebot des Unternehmens und die hochqualifizierten und erfahrenen Administratoren erfüllen die komplexen und unternehmenskritischen Anforderungen von ESOP und anderen qualifizierten Altersvorsorgeplänen, die dem Unternehmen den Ruf eines der hochwertigsten Dienstleistungsanbieter auf dem Markt eingebracht haben.

, ein führender Anbieter von technologiegestützten Lösungen und Dienstleistungen für die Verwaltung und Aufzeichnung von ESOPs und damit verbundenen Pensionsplänen nach 401(k). Das umfassende Dienstleistungsangebot des Unternehmens und die hochqualifizierten und erfahrenen Administratoren erfüllen die komplexen und unternehmenskritischen Anforderungen von ESOP und anderen qualifizierten Altersvorsorgeplänen, die dem Unternehmen den Ruf eines der hochwertigsten Dienstleistungsanbieter auf dem Markt eingebracht haben. Milton Industries , ein führender Anbieter von hochentwickelten Produkten für pneumatische und hydraulische Anwendungen in verschiedenen Endmärkten wie Fahrzeugservice, industrielle Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO), Militär/Luftfahrt, Landwirtschaft und anderen Sektoren. Das Unternehmen hat Tausende von Kunden und verfügt über ein breites Produktportfolio, darunter Kupplungen, Messgeräte, Spannvorrichtungen, Blaspistolen, Filter, Regler, Schmiermittel, Schläuche und Fittings, Spezialwerkzeuge und Fluidmanagementgeräte.

, ein führender Anbieter von hochentwickelten Produkten für pneumatische und hydraulische Anwendungen in verschiedenen Endmärkten wie Fahrzeugservice, industrielle Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO), Militär/Luftfahrt, Landwirtschaft und anderen Sektoren. Das Unternehmen hat Tausende von Kunden und verfügt über ein breites Produktportfolio, darunter Kupplungen, Messgeräte, Spannvorrichtungen, Blaspistolen, Filter, Regler, Schmiermittel, Schläuche und Fittings, Spezialwerkzeuge und Fluidmanagementgeräte. Resolution Economics, ein spezialisiertes Beratungsunternehmen, das wirtschaftliche und statistische Analysen sowie Sachverständigengutachten und andere Dienstleistungen zur Einhaltung von Vorschriften für führende Anwaltskanzleien und Unternehmen in den Bereichen Arbeit und Beschäftigung sowie bei Rechtsstreitigkeiten im Handel anbietet. Das Unternehmen ist auf hochkomplexe Sammelklagen spezialisiert und beschäftigt daher hochspezialisierte Mitarbeiter.

Robert W. Baird & Co. fungierte als exklusiver Finanzberater von LLCP und Kirkland & Ellis, LLP beriet LLCP rechtlich bei der Transaktion.

Informationen zu Levine Leichtman Capital Partners Levine Leichtman Capital Partners, LLC ist eine mittelständische Private-Equity-Firma, die seit 40 Jahren in verschiedene Zielbranchen investiert, darunter Unternehmensdienstleistungen, Franchising & Multi-Unit, Bildung & Ausbildung sowie technische Produkte & Fertigung. LLCP wendet eine differenzierte Structured-Private-Equity-Investitionsstrategie an, die Fremd- und Eigenkapitalinvestitionen in Portfoliounternehmen kombiniert. LLCP ist der Ansicht, dass es durch die Investition in eine Kombination aus Schuld- und Eigenkapitaltiteln den Managementteams Wachstumskapital in einer hochgradig maßgeschneiderten, flexiblen Investitionsstruktur bietet, die eine attraktivere Alternative als traditionelles privates Beteiligungskapital sein kann.

Das globale Team von LLCP von engagierten Anlageexperten wird von 10 Partnern geleitet, die im Durchschnitt seit 20 Jahren bei LLCP tätig sind. Seit der Gründung hat LLCP etwa 15,2 Milliarden Dollar an institutionellem Kapital in 15 Investmentfonds verwaltet und in über 100 Portfoliounternehmen investiert. LLCP verwaltet derzeit ein Vermögen von 9,0 Mrd. USD und unterhält Büros in Los Angeles, New York, Chicago, Miami, London, Stockholm, Amsterdam und Frankfurt. Weitere Informationen finden Sie unter www.LLCP.com.

Informationen zu Hamilton Lane Hamilton Lane ist eine der weltweit größten Investmentfirmen für private Märkte und bietet innovative Lösungen für institutionelle und private Anleger auf der ganzen Welt. Das Unternehmen hat sich seit mehr als 30 Jahren ausschließlich auf Investitionen in private Märkte spezialisiert und beschäftigt derzeit rund 730 Fachleute in Niederlassungen in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten. Hamilton Lane verfügt über ein verwaltetes und beaufsichtigtes Vermögen von mehr als 947 Milliarden US-Dollar, das sich aus mehr als 131 Milliarden US-Dollar an diskretionären Vermögenswerten und rund 816 Milliarden US-Dollar an nicht-diskretionären Vermögenswerten zusammensetzt (Stand: 30. September 2024). Hamilton Lane ist auf die Entwicklung flexibler Anlageprogramme spezialisiert, die den Kunden Zugang zum gesamten Spektrum der Privatmarktstrategien, Sektoren und Regionen bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.HamiltonLane.com.

