NORMA

NORMA-Wasser der Eigenmarke SURF überzeugt im ÖKO-TEST: Classic Natürliches Mineralwasser mit "gut" ausgezeichnet

Natürlich, rein und zu Discount-Preisen

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Wer ausreichend Wasser trinkt, fühlt sich fit und munter: Doch Wasser ist nicht gleich Wasser und beim Einkauf stehen Kundinnen sowie Kunden vor der Qual der Wahl. Wie die letzte Untersuchung des Verbrauchermagazins ÖKO-TEST nun bestätigt, sind sie bei NORMA gut aufgehoben. Das "Classic Natürliches Mineralwasser 1,5 l" der Discounter-Eigenmarke SURF aus der Quintus-Quelle in Bruchsal überzeugt vor allem mit der ursprünglichen Reinheit der Inhaltsstoffe und wird deswegen mit "gut" ausgezeichnet. Das i-Tüpfelchen: Das NORMA-Wasser zählt zu den günstigsten im Test.

Von ÖKO-TEST ausgezeichnet

Die Expertinnen und Experten von ÖKO-TEST unterzogen 54 Wassermarken unterschiedlicher Hersteller einer intensiven Kontrolle - darunter auch das "Classic Natürliches Mineralwasser" der NORMA-Eigenmarke SURF. Mittelpunkt des Tests waren die Schwermetall- und Pestizidbelastung der Getränke. Das Discounter-Wasser schneidet aufgrund der ursprünglichen Reinheit mit "gut" ab. Darüber hinaus ist die Jury des Verbrauchermagazins von dem fairen Preis überzeugt. Mit nur 0,18 Euro pro Liter ist das SURF Classic Natürliches Mineralwasser unter den günstigsten im Test. NORMA vereint damit auch beim Trinkwasser beste Qualität mit Discountpreisen und beweist erneut, dass hinter dem Motto "Mehr fürs Geld" wirklich Substanz steckt.

Die Produkte des Nürnberger Discounters werden regelmäßig von unabhängigen Stellen untersucht und schneiden dabei häufig besonders vorbildlich ab. Bereits mehrfach wurden alleine in diesem Jahr die Prädikate "sehr gut" und "gut" von STIFTUNG WARENTEST oder auch ÖKO-TEST an NORMA verliehen.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell