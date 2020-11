Business Punk, G+J Wirtschaftsmedien

Neuer BUSINESS PUNK Podcast "HOW TO SPENT IT" mit Anna-Lena Koopmann

Bild-Infos

Download

BerlinBerlin (ots)

Heute startet BUSINESS PUNK den Podcast "HOW TO SPEND IT - Persönliche Gespräche über Geld und Werte". Gastgeberin des neuen Podcasts ist Journalistin und Moderatorin Anna-Lena Koopmann. Damit setzt BUSINESS PUNK die erfolgreiche "HOW TO"-Podcast Reihe fort: Die Podcasts "HOW TO HACK" (2018) und "HOW TO FIX IT" (2019) erfreuen sich großer Beliebtheit bei Zuhörern und Partnern. "Mit "HOW TO SPEND IT" starten wir unseren dritten Podcast und freuen uns riesig, dass wir mit Anna-Lena Koopmann eine talentierte und erfahrene Journalistin und Moderatorin gewinnen konnten", sagt Julia Krempin (Redaktionsleiterin BUSINESS PUNK).

Über Geld spricht man nicht? "HOW TO SPEND IT" beweist das Gegenteil und holt das Thema Finanzen aus der Tabu-Ecke heraus. Bekannte Persönlichkeiten aus Entertainment, Sport, Politik und Wirtschaft sprechen im Podcast ganz offen darüber, was sie mit ihrem Geld machen. "In lockeren und persönlichen Gesprächen spreche ich mit prominenten Gästen über clevere Investitionen, große Fehler und sensible Themen wie Existenzängste - um ganz grundsätzlich zu einem offeneren Austausch in diesem Bereich zu inspirieren und voneinander zu lernen", erzählt Anna-Lena Koopmann.

"HOW TO SPEND IT - Persönliche Gespräche über Geld und Werte" erscheint ab dem 13. November vierzehntäglich freitags auf business-punk.com, Audio Now und allen gängigen Podcastplattformen. Die Gäste der ersten Folgen sind:

13.11. Lena Gercke

27.11. Frank Thelen

11.12. Leyla Piedayesh

25.12. Jürgen Vogel

Redaktion und Projektleitung: Julia Krempin (Redaktionsleiterin BUSINESS PUNK), Verena Hodapp (Senior Managerin Digital & New Business), Jens Thiele (Audio Alliance), Linus Günther (G+J Digital Media), Anna-Lena Koopmann (Moderatorin).

Pressekontakt:

Ewgenia Klaschik

Gruner + Jahr GmbH

PR/Kommunikation

BUSINESS PUNK

Telefon: 040 / 37 03 6336

E-Mail: klaschik.ewgenia@guj.de

www.business-punk.com

Original-Content von: Business Punk, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell