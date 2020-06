Business Punk, G+J Wirtschaftsmedien

Sporttechnologie-Markt erlebt Wachstumsschub durch Corona-Krise

Berlin (ots)

Berliner Inkubator Legacy of Adi Dassler (leAD) will in Healthtech investieren

Berlin, 4. Juni 2020 - Die Corona-Krise mit ihren vielen Restriktionen bei der Sportausübung wirbelt die Kräfteverhältnisse des Sporttechnologie-Marktes kräftig durcheinander und verstärkt den Trend zu neuen, digital gestützten Produkten. "E-Sports und Home-Fitness sind die Gewinner der Krise", erklärt Nathalie Sonne, Head of Program und Marketing Director beim Berliner Sport-Accelerator leAD Sports im Gespräch mit dem Business-Lifestyle-Magazin 'Business Punk' (Ausgabe 3/2020) für das Dossier "Sport". Da für diesen Markt bis 2027 ein jährliches Wachstum von 20 Prozent prognostiziert wird, will leAD (Legacy of Adi Dassler) "zusätzlich in Richtung Healthtech expandieren".

Sonne ist überzeugt davon, "dass Sportstech einen Teil vom Healthtech-Markt einnehmen wird". In der ersten Welle hätten Tracking-Produkte und Wearables im Vordergrund gestanden, in der zweiten seien die Pelotons, Zwifts und Stravas mit ihren Connected Communities an der Reihe. "Und die dritte Welle sind nun eben die Produkte, die sich an der Schnittstelle von Sportstech und Healthtech bewegen und dem Nutzer mehr Kontrolle über seine Gesundheit und Performance geben - etwa zur Unfallprävention", sagte sie gegenüber 'Business Punk'. Home Fitness werde den Gang ins Studio zwar nicht ersetzen, aber komplementieren. Generell werde künftig aber mehr Sport getrieben werden als heute.

Pressekontakt:

Joachim Haack

G+J Kommunikation und Marketing, BUSINESS PUNK/CAPITAL

c/o PubliKom, Tel. 040/39 92 72-0,

E-Mail: jhaack@publikom.com

www.business-punk.com

Original-Content von: Business Punk, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell