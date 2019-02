Fleischig-lecker: Adult Beef+Potato - die neue Sorte PLATINUM-Trockennahrung

PLATINUM GmbH & Co. KG

Die bei Hundefreunden und ihren Vierbeinern beliebte PLATINUM Trockennahrung gibt es jetzt in einer neuen herzhaften Geschmacksrichtung: Ab sofort ist das Premium-Produkt aus mindestens 70 % Frischfleisch auch in der Sorte "Beef+Potato" für ausgewachsene Hunde erhältlich. Die neue, besonders schmackhafte Variation ergänzt das bisherige Angebot, das aus "Chicken", "Lamb+Rice", "Iberico+Greens" sowie der Welpennahrung "Puppy Chicken" besteht. Bereits in der PLATINUM Nassnahrung hat Rindfleisch seine Beliebtheit unter den Vierbeinern bewiesen. Mit dem neuen getreidefreien Adult Beef+Potato bringt PLATINUM eine der traditionellsten und beliebtesten Fleischsorten Deutschlands nun auch in das Trockennahrungssortiment. Ergänzt wird das aromatische Rindfleisch hierbei unter anderem durch Kartoffeln, wertvolles Gemüse und Kräuter.

Die als hochwertige Kohlehydratquelle verwendeten Kartoffeln bieten eine hohe Verträglichkeit und machen die Nahrung damit auch für Hunde mit Gluten- oder Weizen-Sensibilität höchst bekömmlich. Neu in dieser Sorte sind Erbsen und Linsen. Diese sind besonders eiweiß- sowie ballaststoffreich, unterstützen Verdauungs- wie Immunsystem und liefern wertvolle Vitamine und Mineralien wie Folsäure, Eisen und Zink.

Da für PLATINUM Gesundheit und artgerechte Ernährung der Tiere im Vordergrund steht, ist natürlich auch diese neue Geschmacksvariante gentechnik- sowie sojafrei und bleibt damit der Unternehmensphilosophie treu. Zudem ist sie getreidefrei und enthält keine Geschmacksverstärker, Lock-, Farb- und Geruchsstoffe. Die hochwertige Trockennahrung aus 70 % frischem Fleisch wird, PLATINUM-typisch, schonend und ausschließlich im eigenen Saft gegart, anschließend langsam getrocknet und bei Raumtemperatur durch Öle, Kräuter und Vitamine ergänzt. Dadurch hat sie mit 19 % Restfeuchte einen höheren Feuchtigkeitsgehalt als konventionelles Trockenfutter und trifft den Geschmack der Hunde.

Erhältlich sind alle PLATINUM-Produkte im Direktvertrieb: im Online-Shop (www.platinum.com), per Telefon (0800 - 364 36 63; kostenfreier Anruf innerhalb Deutschlands und Österreichs) sowie per Mail (info@platinum.com). Ab einem Bestellwert von 19 EUR erfolgt die Lieferung nach Deutschland oder Österreich versandkostenfrei.

Über die PLATINUM GmbH & Co. KG:

Das mittelständische Unternehmen mit Sitz in Bingen am Rhein wurde im Jahr 2004 gegründet. Die Leitphilosophie von PLATINUM lautet: den Tieren genau die Nahrung und Pflege zu bieten, die ihrer Natur entspricht. So vertreibt PLATINUM unter der gleichnamigen Marke eine breite Palette an natürlichen Produkten: Neben der hochwertigen Trockennahrung für erwachsene Hunde und für Welpen (PLATINUM ADULT bzw. PLATINUM PUPPY) sind auch die Hunde-Nassvollnahrung PLATINUM MENU sowie eine natürliche Zahnpflegeserie (PLATINUM ORAL CLEAN+CARE) und ein Hautpflegeprodukt (SKIN CARE) für Hunde und Katzen erhältlich. Der Anspruch von PLATINUM ist es, mit seinen Produkten dem Verbraucher stets das Beste, weil artgerechteste Produkt im jeweiligen Marktsegment zu bieten. Im Jahr 2015 wurden die PLATINUM Trockennahrungsprodukte durch den TÜV Rheinland zertifiziert (Kriterien: "Mit frischem Fleisch", "Deklaration geprüft" und "Schadstoffgeprüft"). Der Hersteller legt größten Wert auf die kompetente Beratung seiner Kunden sowie auf die glasklare Transparenz bei Inhaltsstoffen und Zusammensetzung seiner Tiernahrungs- und Tierpflegeprodukte, die im Direktvertrieb erhältlich sind. Weitere Informationen www.platinum.com

