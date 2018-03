-------------------------------------------------------------------------------- Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: B&C Pontos Holding GmbH, FN 392496a (Juristische Person) -------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: Meldepflichtige Person ist eine juristische Person in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben Vor- und Zuname: Mag. Patrick Prügger Funktion: Mitglied des Aufsichtsrates -------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: AMAG Austria Metall AG LEI: 5299005VO3GJ18GL5F14 -------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: ISIN: AT00000AMAG3 Beschreibung des Finanzinstruments: Aktie Geschäftsart: siehe Erläuterung Datum: 05.03.2018; UTC+01:00 Handelsplatz: Außerhalb eines Handelsplatzes Währung: Euro Preis Volumen 0 1.629.737 Gesamtvolumen: 1.629.737 Gesamtpreis: 0 Durchschnittspreis: 0 -------------------------------------------------------------------------------- Erläuterung: Übertragung von Aktien aufgrund der Verschmelzung der B&C Pontos Holding GmbH als übertragende Gesellschaft auf die B&C Alpha Holding GmbH als übernehmende Gesellschaft Rückfragehinweis: Investorenkontakt: Dipl.Kfm. Felix Demmelhuber Leitung Investor Relations AMAG Austria Metall AG Lamprechtshausenerstrasse 61 5282 Ranshofen, Österreich Tel.: +43 (0) 7722-801-2203 Email: investorrelations@amag.at Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: AMAG Austria Metall AG Lamprechtshausenerstraße 61 A-5282 Ranshofen Telefon: +43 7722 801 0 FAX: +43 7722 809 498 Email: investorrelations@amag.at WWW: www.amag.at ISIN: AT00000AMAG3 Indizes: ATX BI, ATX GP, VÖNIX, WBI Börsen: Wien Sprache: Deutsch

Original-Content von: AMAG Austria Metall AG, übermittelt durch news aktuell