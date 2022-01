Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Unbekannte Täter entwenden Katalysatoren

Schwerin (ots)

Unbekannte Täter überstiegen vermutlich am Abend des 21.01.2022 bzw. in der Nacht zum 22.01.2022 den Zaun eines Autohauses in der Werkstraße in Schwerin/ Wüstmark. Hier montierten sie an mehreren Fahrzeugen die Katalysatoren ab und entwendeten diese. Zeugen zur Tat werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0358-5180-2224 oder -1560 bzw. über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell