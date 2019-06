Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Erneute Brandstiftung bei einer Pizzeria in der Mecklenburgstraße

Schwerin (ots)

Die Polizei wurde am heute Morgen gegen 02.30 Uhr von einem Mitarbeiter einer Pizzeria über eine Rauchentwicklung im Außenbereich des Lokals informiert.

Der Mann hatte zufällig den Brand entdeckt und umgehend mit den Löscharbeiten an einer Markise begonnen. Das Feuer konnte durch ihn gelöscht werden.

Kameraden der Berufsfeuerwehr überprüften dennoch das Lokal auf weitere Brandgefahren, die aber ausgeschlossen werden konnten.

Durch ein oberes aufgeklapptes Fenster des Restaurants drang Rauch in den Innenraum der Einrichtung und verrußte dort einen Teilbereich. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3.000 Euro eingeschätzt.

Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr wurde versucht, die Pizzeria in der Schweriner Innenstadt in Brand zu setzen.

Wie schon im Februar und im Mai versuchten bisher unbekannte Täter mittels Brandbeschleuniger das Restaurant anzuzünden, was in allen drei Fällen glücklicherweise misslang.

Sitzmöbel, Tische, Fenster und Eingangsbereich wurden damals beschädigt, der Sachschaden betrug mehrere Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. Zeugen werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst unter 0385/5180-1550 oder per Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

