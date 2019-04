Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Einbruch in ein Schuhgeschäft des Einkaufs- und Dienstleistungszentrum am Margaretenhof

Schwerin (ots)

Bereits in der Nacht von Donnerstag zu Freitag drangen in der vergangenen Woche bisher unbekannte Täter in ein Schuhgeschäft im Einkaufscentrum am Margaretenhof ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen stiegen die Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Oberlicht des Daches direkt über dem Geschäft ein.

Ihr Ziel waren offensichtlich Markenschuhe. Ca. 200 Paar der unterschiedlichsten Marken ließen sie mitgehen. Weiterhin wurde Bargeld aus einem gewaltsam geöffneten Tresor entwendet.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro eingeschätzt.

Die Kripo sicherte am Tatort Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

