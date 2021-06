Polizei Düren

POL-DN: Unfallflucht in der Merzenicher Strasse

Düren (ots)

Am Freitagmittag (18.06.2021) hörte eine Anwohnerin an der Merzenicher Strasse ein lautes Scheppern und metallisches Knirschen aus Richtung ihrer Hauszufahrt. Bei der anschließenden Nachschau stellte sie fest, dass sowohl das Zufahrtstor als auch ein angrenzendes Garagentor erheblich beschädigt worden waren. Der Verursacher ließ ein verbeultes Autokennzeichen zurück, welches die Polizei auf die richtige Spur brachte. An der Wohnanschrift des Fahrzeughalters wurden erste Ermittlungen durchgeführt. Der 72-jährige Dürener gab den Vorfall zu. Er konnte jedoch keine ausreichende Begründung für sein Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort liefern. Keine Lappalie, insbesondere wegen des hohen Fremdschadens. Der Führerschein des Senioren wurde beschlagnahmt. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Nummer 02421-949-6425 entgegen.

