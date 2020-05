Polizei Düren

POL-DN: Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad

Nideggen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Motorradfahrerin leicht verletzt wurde, kam es am Samstag auf der L 11 zwischen Berg und Wollersheim.

Gegen 10:40 Uhr befuhr eine 54-jährige Motorradfahrerin die L 11 von Berg in Richtung Wollersheim. Kurz hinter dem Ortsausgang Berg sah die Frau einen Pkw, der mit Warnblinkanlage am Fahrbahnrand stand bzw. rückwärts fuhr. In der Annahme, das Fahrzeug habe eine Panne und wolle näher an den Rand der Fahrbahn rangieren, setzte sie zum Überholen an. In diesem Moment begann jedoch die Autofahrerin, eine 63-jährige Jülicherin, nach links in Richtung eines landwirtschaftlichen Betriebes abzubiegen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, die Motorradfahrerin stürzte hierdurch. Sie wurde leicht verletzt und vor Ort rettungsdienstlich behandelt. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Die Autofahrerin gab gegenüber den Beamten an, dass sie die Zufahrt zu dem Betrieb verpasst hatte und daher zunächst rückwärts gefahren war. Anschließend setzte sie den Blinker nach links und bog, nach einem Blick nach hinten, ab.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 7000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell