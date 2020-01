Polizei Düren

POL-DN: 15 Autos durch Vandalismus beschädigt

Düren (ots)

In der Samstagnacht schlitzten Unbekannte in Norddüren Autoreifen auf und zerkratzten den Lack etlicher geparkter Pkw.

Die Polizei nahm in der Samstagnacht zahlreiche Sachbeschädigungen an geparkten Pkw im Bereich Norddüren auf. An den Fahrzeugen wurden Reifen aufgeschlitzt, an einigen, zusätzlich tiefe Kratzer im Lack hinterlassen. Insgesamt wurden 15 Taten zur Anzeige gebracht. Hinweise auf den oder die Täter konnten bislang nicht erlangt werden. Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können oder etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

